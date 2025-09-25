FIFA-Präsident Gianni Infantino erhält den Global Citizen Award des Atlantic Council

FIFA-Präsident für seine Verdienste um die weltweite Förderung des Fussballs bei einer feierlichen Zeremonie in New York, Vereinigte Staaten, ausgezeichnet

Herr Infantino nahm die Auszeichnung stellvertretend für die „sechs Milliarden Menschen weltweit“ entgegen, die den Fussball lieben

Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, sowie der Präsident Argentiniens, Javier Milei, erhalten ebenfalls Auszeichnungen

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bei einer feierlichen Zeremonie in New York, Vereinigte Staaten, den Global Citizen Award des Atlantic Council erhalten – in Anerkennung seines Engagements, den Fussball zu einem wahrhaft globalen Spiel zu machen.

Die Global Citizen Awards des Atlantic Council wurden ins Leben gerufen, um herausragende Persönlichkeiten zu ehren, die den Geist globaler Bürgerschaft in besonderer Weise verkörpern. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.

Bei der 14. Ausgabe der Preisverleihung wurde Herr Gianni Infantino gemeinsam mit dem Präsidenten Frankreichs, Emmanuel Macron, sowie dem Präsidenten Argentiniens, Javier Milei, ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde ihm von NFL-Legende und siebenfachem Super-Bowl-Sieger Tom Brady überreicht.

„Unter Giannis Führung hat der Fussball neue Horizonte erreicht und mehr Menschen als je zuvor willkommen geheissen“, sagte der fünfmalige Super-Bowl-MVP. „Er setzt sich für Inklusion und Zugänglichkeit ein und sorgt dafür, dass dieser schöne Sport allen gehört – von neuen Fans bis hin zu eingefleischten Anhängern.

„Er hat dem Frauenfussball neuen Schub verliehen, eine neue Generation inspiriert und uns daran erinnert, dass Fussball mehr ist als nur ein Ergebnis. Er kann eine Kraft für Frieden, Dialog, Entwicklung und globale Bürgerschaft sein. Die Werte, die ich am meisten schätze, sind einfach: Vorbereitung, Teamarbeit und Überzeugung. Wenn alle an einem Strang ziehen, können grossartige Ergebnisse erzielt werden. Dafür hat sich Gianni stets eingesetzt – von den lokalen Spielfeldern bis hin zu den grössten Bühnen des Weltfussballs.“

In seiner Dankesrede betonte der FIFA-Präsident, dass er die Auszeichnung im Namen der Fussballfans auf der ganzen Welt entgegennimmt.

„Ich bin stolz, heute hier vor Ihnen zu stehen und diese ausserordentlich prestigeträchtige Auszeichnung entgegenzunehmen – nicht für mich, sondern für die sechs Milliarden Menschen weltweit, die diesen unglaublichen und wunderschönen Sport lieben“, sagte der FIFA-Präsident vor einem hochrangigen internationalen Publikum aus amtierenden und ehemaligen Staatsoberhäuptern, UN-Botschafterinnen und -Botschaftern, Mitgliedern der US-Regierung, globalen Wirtschaftsführern und weltbekannten Künstlerinnen und Künstlern.

„Unser Spiel, der Fussball, steht für Freude, für Glück, für ein Lächeln, für Leidenschaft und Emotionen – aber natürlich auch für Disziplin, für Respekt, für Teamgeist und für Widerstandskraft. All diese positiven Werte lernen Kinder, wenn sie mit dem Fussball aufwachsen – wenn sie das Spiel leben.“

Während er die weltweite Leidenschaft und Aufmerksamkeit würdigte, die der Fussball entfacht, unterstrich Infantino zugleich, dass sich die FIFA ihrer Verantwortung bewusst ist, dieses einzigartige Phänomen gezielt zu nutzen, um positiven gesellschaftlichen Wandel zu bewirken.

„Die FIFA hat, wie Sie wissen, 211 Mitgliedsverbände – also Mitgliedsländer. Das sind mehr als die Vereinten Nationen. 211 – stellen Sie sich das vor. Und sie alle teilen dieselbe Leidenschaft, sie alle teilen dieselbe Liebe, sie alle teilen dieselbe Begeisterung – für diesen Ball, für dieses Spiel, für das Miteinander.

„Die FIFA ist eine Organisation, die 100 % ihrer Einnahmen in die weltweite Entwicklung des Fussballs investiert – um Kindern Träume und Hoffnung zu schenken, Mädchen wie Jungen, in 211 Ländern rund um den Globus.“

Mit dem weltweiten Fokus auf Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten über mehr als einen Monat hinweg im kommenden Jahr bietet die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ eine beispiellose Gelegenheit, das Bewusstsein für die Ziele und Initiativen der sozialen Verantwortung der FIFA zu stärken.

„Wir werden die Welt vereinen, liebe Freunde – im kommenden Jahr hier in Nordamerika: Mexiko, Kanada und die Vereinigten Staaten“, fügte der FIFA-Präsident hinzu. „Wir werden sieben Millionen Menschen in den Stadien haben. Sechs Milliarden Menschen werden von zu Hause aus zuschauen. Millionen weitere Menschen werden hierher kommen, um zu feiern und sich zu vereinen – in einem Ereignis, das nicht nur das grösste Sportereignis, sondern auch das grösste gesellschaftliche Ereignis sein wird, das die Welt je erlebt hat.