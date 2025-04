Nächste Generation im Fokus des Besuchs des FIFA-Präsidenten in Atlanta – „Kinder sind unsere Zukunft“

Beim neuen prestigeträchtigen FIFA-Klubwettbewerb werden die 32 besten Klubs der Welt und einige der derzeit besten Spieler junge Fussballfans rund um den Globus begeistern. Nach der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ wird der Fussball zwölf Monate später noch mehr Kinder und Jugendliche in seinen Bann ziehen, wenn die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA, darunter auch Atlanta, über die Bühne geht.

„Ein grosses Dankeschön an Bürgermeister Andre Dickens für die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit der FIFA zur Veranstaltung dieser beiden fussballerisch und gesellschaftlich so wichtigen Turniere. Mein Dank geht auch an Arthur Blank, der für die Stadt und unseren grossartigen Sport so viel geleistet hat“, sagte Gianni Infantino, ehe er sich mit eigenen Augen ein Bild von der vorbildlichen Arbeit von „Soccer in the Streets“ machte. Die lokale Wohltätigkeitsorganisation fördert Kinder und Jugendliche in einkommensschwachen Stadtteilen mit Sportprogrammen.