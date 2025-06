Gianni Infantino trifft Präsidentin des Fussballverbands der Bahamas

FIFA-Talentförderprogramm erfolgreich gestartet, FIFA-Programme „Football for Schools“ und „FIFA Arena“ vom BFA und der Regierung demnächst lanciert

Gespräche zwischen dem FIFA-Präsidenten und Anya James, der Präsidentin des Fussballverbands der Bahamas (BFA), in Miami (USA)

Anya James war geschäftsführende Vizepräsidentin des BFA, bevor sie 2023 die Nachfolge von Anton Sealy antrat. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Kinder- und Jugendförderung, die auch im Zentrum der Gespräche mit Gianni Infantino in Miami (USA) stand.

„Es war mir eine grosse Freude, mit Anya James, der Präsidentin des Fussballverbands der Bahamas, in Miami über die Förderung des Fussballs in ihrem schönen Land zu sprechen“, sagte der FIFA-Präsident im Anschluss an das Treffen.