Gianni Infantino trifft einmillionsten Freiwilligen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Craig Collins ist der einmillionste Teilnehmer am FIFA-Freiwilligenprogramm

Der in Atlanta lebende Craig Collins war völlig „beeindruckt“, nachdem er an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1994 in den USA teilgenommen hatte

FIFA-Präsident betont, dass Freiwillige das „Herzstück unserer Wettbewerbe“ seien

Nach seiner Aufnahme als einmillionster Freiwilliger seit der Umgestaltung des Programms im Jahr 2020 durfte Craig Collins den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino überraschend persönlich treffen. Craig schloss sich dem Programm für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ an und lebt in Atlanta, einer der elf Städte, in denen die Spiele dieses bahnbrechenden Turniers mit 32 Mannschaften vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA stattfinden.

Gianni Infantino meets one millionth FIFA World Cup™ Volunteer 01:33

„Die Freiwilligen sind das Herzstück und das gewisse Etwas unserer Wettbewerbe. Sie sind die ersten, die die Leute sehen, wenn sie ankommen, egal ob Spieler, Medienvertreter oder Fans, und die letzten, die sie sehen, wenn sie gehen, oder? Deshalb sind sie das gewisse Etwas einer jeden FIFA-Weltmeisterschaft. Vielen Dank dafür“, so der FIFA-Präsident.

Bereits bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1994 in den USA war Craig über das sogenannte Engagement-Programm seines Unternehmens als Freiwilliger dabei. „Schon vor 31 Jahren nahm ich als Freiwilliger teil. Das war echt beeindruckend. Es lief über das Engagement-Programm meines Arbeitgebers. Diese unglaubliche Erfahrung hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert“, so Craig, der auch Jill Ellis traf, die FIFA-Fussballdirektorin und ehemalige US-Trainerin, die 2015 und 2019 die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gewann.“