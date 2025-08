Richtungsweisende Ansprache des FIFA-Präsidenten im Europarat zu Good Governance und Menschenrechten

In seiner Ansprache vor den Delegierten, die im Europapalast in Straßburg versammelt oder online zugeschaltet waren, begrüßte der FIFA-Präsident den von Georg Foulkes verfassten Bericht "Fussballverwaltung: Wirtschaft und Werte", der heute verabschiedet wurde. Das Dokument stellt sich klar hinter die andauernde FIFA-Reform des Transfersystems und des Vermittlerreglements, die bei den Geldflüssen für Transparenz sorgen und Auswüchse bekämpfen soll, und unterstützt die von der FIFA geplante Schaffung einer Sportaufsichtsstelle, die Missbrauchsfällen im Sport nachgehen soll. Zur andauernden Reform des Transfersystems und des Vermittlerreglements sagte Präsident Infantino: "Wir müssen Transparenz herstellen, Exzesse bei den Provisionen unterbinden und dafür sorgen, dass das Geld im Sinne der Spieler- und Fussballförderung sowie der Solidarität genutzt wird, so wie es sich gehört." Präsident Infantino erläuterte ferner die Vision der FIFA, den Fussball rund um die Welt zu verbreiten und für soziale Anliegen zu nutzen. Mit Blick auf die anstehende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ hielt er fest, dass Katar dank dem Rampenlicht der WM bei den Menschenrechten in sehr kurzer Zeit enorm viel erreicht habe, was auch viele internationale Experten anerkannt hätten.