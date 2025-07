Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zu Besuch im legendären Trump Tower

Trophäe von FIFA-Präsident Gianni Infantino, Eric Trump und Ronaldo präsentiert

Fünftägige Ausstellung der Trophäe im Trump Tower

Eröffnung einer FIFA-Vertretung im Trump Tower

Nach einer einzigartigen Tournee durch die Städte aller 32 teilnehmenden Klubs hat die spektakuläre Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ den Trump Tower in Manhattan in New York besucht und präsentiert sich dort in einer Ausstellung bis zum Finale am Sonntag, 13. Juli 2025, im nahegelegenen MetLife-Stadion.

„Wir sind hier heute im Trump Tower und freuen uns sehr, die Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in New York offiziell zu zeigen. Alle Fussballfans haben bis zum Finale die Möglichkeit, diese Trophäe hier mit eigenen Augen zu bestaunen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei einer Feier im Beisein von Eric Trump und der brasilianischen Fussballlegende Ronaldo.

Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zu Besuch im Trump Tower 02:44

Gianni Infantino dankte Präsident Donald Trump und der US-Regierung für die unglaubliche Unterstützung bei der Veranstaltung des Turniers und fügte hinzu: „Wir haben Fans aus der ganzen Welt, sprich 168 Ländern hierhergebracht. Bis jetzt haben 2,26 Millionen Fans die Spiele besucht. Die Emotionen und die Begeisterung der Fans und der Spieler sind wirklich unglaublich. Spieler aus 72 Ländern sind bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft dabei. Teams aus allen sechs Kontinente haben beim Turnier mindestens ein Tor erzielt und mindestens einen Punkt gewonnen. Dies zeigt, wie global der Fussball ist.“

Der FIFA-Präsident betonte zudem den friedlichen und völkerverbindenden Charakter des Turniers: „Im Fussball und bei der FIFA geht es darum, die Welt zu vereinen. ,Vereint für Frieden‘ lautet deshalb das Motto der FIFA und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In diesen schwierigen Zeiten brauchen wir Frieden. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein. Wir müssen zeigen, dass Menschen friedlich zusammenkommen, gemeinsam Fussball und das Zusammensein geniessen und einfach eine gute Zeit miteinander verbringen können.“

Eric Trump dankte der FIFA und Präsident Infantino für die Austragung des Turniers in den USA. „Wir alle lieben Sie – ich selbst, die Stadt New York, die Trump Organization und alle, die in diesem Gebäude arbeiten. Wir fühlen uns geehrt und sind von der Arbeit der FIFA absolut begeistert“, sagte er vor den Gästen, darunter FIFA-Ratsmitglieder, FIFA-Legenden und weitere Würdenträger.

Der zweifache brasilianische Weltmeister Ronaldo fügte hinzu: „Herr Präsident, das Turnier kommt ein bisschen spät, weil ich selbst gerne gespielt hätte, auch wenn mich das ein paar Ferientage gekostet hätte. Das wäre mir egal gewesen. Im Ernst: Es ist ein unglaubliches Turnier. Die Menschen in Brasilien, auf der ganzen Welt und ich selbst finden dieses Turnier fantastisch, besonders die Stimmung bei den Spielen.“ Im Anschluss gab der Präsident Infantino die Eröffnung einer FIFA-Vertretung im Trump Tower bekannt. Die FIFA verstärkt damit ihre Präsenz in den USA nach der Eröffnung der FIFA-Niederlassung in Miami, in der neben der Rechts- und Compliance-Division auch die Teams tätig sind, die für die operative Durchführung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ zuständig sind.

„Die FIFA ist eine globale Organisation. Um global zu agieren, muss man überall präsent sein. Deshalb müssen wir in New York sein, nicht nur die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in diesem Jahr und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, sondern auch als Standort für unsere Büros“, erklärte Gianni Infantino.

„Deshalb eröffnen wir heute im Trump Tower eine FIFA-Niederlassung. Vielen Dank, Eric und allen sonst. Herzlichen Dank natürlich auch an Präsident Trump, der wie seine ganze Familie ein grosser Fussballfan ist. Wir haben von der Regierung und dem Präsidenten mit der Arbeitsgruppe des Weissen Hauses für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr enorme Unterstützung erhalten. Ebenso von den Behörden in New York/New Jersey und allen anderen Spielorten. Dank dieser riesigen Unterstützung ist die FIFA Klub-Weltmeisterschaft bislang ein derart riesiger Erfolg.“

New York ist seit je eine Fussballhochburg in den USA. Pelé und Franz Beckenbauer spielten in den 1970er-Jahren für die New York Cosmos. Im Giants-Stadion fanden zudem Spiele sowohl der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ als auch der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 1999™ statt. In dieser Woche ist das MetLife-Stadion Schauplatz der entscheidenden Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, angefangen mit den Halbfinalpartien zwischen dem Fluminense FC und dem Chelsea FC (8. Juli um 21.00 Uhr MEZ) sowie zwischen Paris Saint-Germain und dem Real Madrid C. F. (9. Juli um 21.00 Uhr MEZ), gefolgt vom Finale (13. Juli um 21.00 Uhr MEZ). Tickets sind weiterhin auf FIFA.com/tickets erhältlich.