FIFA-Präsident Infantino informiert über den Stand der Maßnahmen zur Verbesserung von Governance und Compliance sowie bei der Entwicklungsarbeit

Laut Präsident Infantino sind einige Initiativen abgeschlossen. In drei Bereichen, die die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ betreffen – Kartenverkauf, Struktur mit lokalen Organisationskomitees für die Veranstaltung von Wettbewerben und Verfahren für die Wahl von Austragungsländern – sind die Arbeiten noch in Gang, ebenso bei den Verfahren zum Abschluss von Verträgen mit Geschäftspartnern und zur Vergabe von Geldern an die Mitgliedsverbände zur Fussballförderung.

Im Bereich Fussball erwähnte er insbesondere folgende Maßnahmen der FIFA-Administration: Erhöhung der Entwicklungsbeiträge an die Mitgliedsverbände zwecks stärkerer weltweiter Förderung des Fussballs, ein stärkeres Engagement für den Frauenfussball, neue Führung in den Bereichen Fussballförderung und technische Entwicklung sowie laufende Diskussionen zur künftigen Rolle der Technologie im Fussball.

In Gang • Systematische Ausschreibung aller Sendeverträge • Analyse, ob eine Auslagerung des Verkaufsgeschäfts an externe Agenturen mehr Transparenz garantiert, verglichen mit einem internen Modell (strategische Entscheidung bis 2017) • Modernisierung des gesamten Geschäftsmodells, um u. a. die Zusammenarbeit mit den Konföderationen auszubauen und Skaleneffekte zu erzielen

Fussball und Förderung des Fussballs *Abgeschlossen* • Direkte Investition von über USD 1,4 Milliarden in Projekte zur Fussballförderung im laufenden Vierjahreszyklus – mehr als viermal mehr wie bislang • Stärkere Gewichtung des Frauenfussballs mit der Gründung einer Frauenfussballabteilung • Bessere Vertretung der Frauen und der Regionen in den ständigen Kommissionen und der FIFA-Administration • Bildung eines Fussballressorts in der FIFA-Administration sowie Ernennung von Zvonimir Boban zum stellvertretenden Generalsekretär (Fussball) und von Marco van Basten zum Direktor für technische Entwicklung • Stärkere Beteiligung der Mitgliedsverbände und anderer Interessengruppen bei den anstehenden Fussballgipfeln und in der Kommission der Interessengruppen des Fussballs