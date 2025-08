FIFA-Präsident Gianni Infantino bei historischem FIFA-Kongress per Akklamation wiedergewählt

FIFA-Präsident Gianni Infantino beim 73. FIFA-Kongress für eine zweite Amtszeit bestätigt

Versprechen von Präsident Infantino zur weiteren globalen Förderung des Fussballs

Erheblich mehr Preisgeld für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ angekündigt

Gianni Infantino startet nach seiner unangefochtenen Wiederwahl beim 73. FIFA-Kongress in Kigali (Ruanda) in seine zweite Amtszeit und wird damit den Weltfussballverband für weitere vier Jahre anführen.

Unmittelbar nach seiner Wiederwahl für 2023–2027 sagte Präsident Infantino:

"Das Amt des FIFA-Präsidenten ist eine unglaubliche Ehre, ein enormes Privileg und eine riesige Verantwortung. Ihre Unterstützung erfüllt mich mit Demut und Dank. Ich verspreche Ihnen, dass ich mich weiter voll in den Dienst der FIFA, des weltweiten Fussballs und aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände stellen werde."

FIFA-Präsident Gianni Infantino | Rede zur Annahme der Wahl 05:41

Erstmals überhaupt fand ein FIFA-Wahlkongress in Afrika statt. Der Kongress begann mit einer Ansprache des ruandischen Staatspräsidenten Paul Kagame, der die Delegierten der insgesamt 208 anwesenden Verbände begrüsste und Präsident Infantino zur bevorstehenden Wiederwahl gratulierte.

Der FIFA-Präsident bekräftigte die Rolle der FIFA bei der Organisation von Wettbewerben sowie bei der Förderung des Fussballs. Des Weiteren kündigte er für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™, die mit 32 Teams in Australien und Neuseeland ausgetragen wird, eine erhebliche Erhöhung des Preisgelds auf über USD 150 Millionen an – mehr als dreimal so viel wie bei der letzten Ausgabe 2019 und gar zehnmal mehr als 2015.

Präsident Infantino erwähnte zudem die Änderungen bei den U-17-Wettbewerben der Männer und Frauen, die neu jedes Jahr ausgetragen werden, die Einführung einer FIFA World Series sowie die neu mit 32 Teams stattfindende FIFA Klub-Weltmeisterschaft™. All diese Neuerungen sollen Teams aller Konföderationen mehr Möglichkeiten bieten, sich global zu messen.

Ein zentrales Versprechen sind auch weitere Good-Governance-Massnahmen etwa in Form zusätzlicher Änderungen beim Transfersystem sowie der Bekräftigung finanzieller Nachhaltigkeit in der gesamten Fussballpyramide. Für die nächste vierjährige Geschäftsperiode bestätigte der Präsident ferner das Ertragsziel von USD 11 Milliarden. Dies bedeutet eine markante Steigerung verglichen mit der Prognose von USD 6,4 Milliarden in der Vorperiode sowie dem Ertrag von USD 7,5 Milliarden, der schliesslich verzeichnet wurde.

Betont wurde auch das Engagement der FIFA für künftige Generationen, sei es auf dem Spielfeld mit dem FIFA-Talentförderprogramm oder neben dem Spielfeld mit fussballbezogenen Videospielen. Ausserdem bekräftige der Präsident den Anspruch der FIFA, mit dem Fussball weltweit weiterhin den positiven sozialen Wandel zu fördern.

73. FIFA-Kongress 2023 in Kigali Previous 01 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 02 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 03 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 04 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 05 / 18 FIFA Congress 06 / 18 FIFA Congress 07 / 18 FIFA Congress 08 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 09 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 10 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 11 / 18 FIFA Congress 12 / 18 FIFA Congress 13 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 14 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 15 / 18 FIFA Congress 16 / 18 73rd FIFA Congress Kigali 17 / 18 FIFA Congress 18 / 18 FIFA Congress Next

In einer Videoansprache wandte sich auch Michael Llamas, Präsident des Fussballverbands von Gibraltar, an den Kongress und betonte in seiner Funktion als Vorsitzender des FIFA-Ausschusses zu Menschenrechten und sozialer Verantwortung dessen Willen, eine Analyse des menschenrechtlichen Vermächtnisses der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ vorzunehmen, die auch wertvolle Anhaltspunkte für die Planung künftiger FIFA-Turniere liefern soll.

Vom Kongress wurden schliesslich auch die konsolidierte Jahresrechnung 2022, die statutarische Jahresrechnung 2022, das Budget 2023–2026, das detaillierte Budget 2024 sowie die Ernennung der Buchprüfer für 2023–2025 verabschiedet. Der nächste Kongress findet am 17. Mai 2024 statt. Der Ort wird zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.