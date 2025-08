FIFA-Präsident bekundet Anteilnahme mit Familie und Freunden von Grant Wahl

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat seine aufrichtige Anteilnahme mit der Familie und den Freunden von Grant Wahl bekundet, nachdem er die schockierende Nachricht von dessen Ableben in Doha während der Berichterstattung von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 erhalten hat. "Mit Unglaube und immenser Betroffenheit habe ich vom Tod des renommierten Sportjournalisten Grant Wahl erfahren, der während der Berichterstattung eines Viertelfinalspiels bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar verstorben ist", so der FIFA-Präsident. "Erst vor wenigen Tagen wurde Grant von der FIFA und der AIPS für sein Engagement bei der Berichterstattung von acht FIFA Fussball-Weltmeisterschaften in Folge gewürdigt, in seiner Laufbahn arbeitete er zudem bei mehreren FIFA Frauen-Weltmeisterschaften und zahlreichen anderen internationalen Sportveranstaltungen. Seine Liebe für den Fussball war riesig, und seine Berichterstattung wird von allen, die den Weltfussball verfolgen, vermisst werden." “Im Namen der FIFA und der Fussballgemeinde, sprechen wir seiner Frau Céline, seiner Familie und seinen Freunden in dieser schweren Zeit unser tiefes Beileid aus.“ Grant Wahl berichtete erstmals von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA und in der Folgezeit von jedem WM-Turnier. Er wurde unlängst von der FIFA und dem Sportjournalistenverband AIPS bei einer Zeremonie in Doha für sein Engagement ausgezeichnet und erhielt dabei vom zweimaligen brasilianischen Weltmeister Ronaldo eine kleine Replik des FIFA WM-Pokals.