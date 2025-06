Zweite-Chance-Bracket offen vor Beginn der K.-o.-Phase der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Tipps von Tausenden Fans über die FIFA Play Zone vor Turnierbeginn, keine korrekte Vorhersage aller Achtelfinalspiele

Real Madrid C. F., Paris Saint-Germain und FC Bayern München vor dem Turnier am häufigsten als Weltmeister getippt

Zweite-Chance-Bracket der FIFA für K.-o.-Phase jetzt offen, historische Achtelfinalspiele in Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando und Philadelphia

Nach dem letzten der insgesamt 48 Gruppenspiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ am Donnerstagabend lädt die FIFA die Fans in den USA und rund um die Welt dazu ein, Familienangehörige und Freunde herauszufordern und auf FIFA Play Zone bei der Zweite-Chance-Bracket ihre Tipps abzugeben.

Die 16 Klubs, die sich in der Gruppenphase qualifiziert haben, wurden für die Zweite-Chance-Bracket automatisch den jeweiligen Achtelfinalpartien zugeteilt. Zu tippen sind die Gewinner aller K.-o.-Spiele bis und mit Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™.

Die Zweite-Chance-Bracket läuft bis Samstag um 12.00 Uhr EST (18.00 Uhr MEZ), wenn das Achtelfinale mit dem innerbrasilianischen Duell zwischen Palmeiras und Botafogo im Lincoln Financial Field in Philadelphia beginnt.

Tausende Fans haben vor dem Eröffnungsspiel am Samstag, 14. Juni, in Miami, einen Tipp für das gesamte Turnier abgegeben, doch nach den vielen Überraschungen in den letzten beiden Wochen wurde der Ausgang der Gruppenphase weder in den USA noch auf einem anderen Kontinent richtig vorhergesagt.

Das frühe Ausscheiden der europäischen Schwergewichte Atlético de Madrid und FC Porto hat vielen Fans einen Strich durch die Rechnung gemacht. So haben 46 % der Fans auf die Madrilenen als Sieger der Gruppe B getippt, während 42 % überzeugt waren, dass Porto die Gruppe A gewinnen würde.

Weitgehend richtig lagen die Fans mit ihren Prognosen derweil für die Gruppe G, die erst am Donnerstagnachmittag im Camping-World-Stadion in Orlando entschieden wurde. 48 % bzw. 46 % setzten Manchester City und Juventus auf Platz eins. Eine hohe Trefferquote gab es auch für die Sieger in den Gruppen E, F und H, in denen der FC Internazionale Milano, Borussia Dortmund und Real Madrid die Nase vorn hatten.

Die 3,4 % bzw. 8,2 % der Fans, die in den Gruppen B und E auf Botafogo und den CF Monterrey als Sieger gesetzt hatten, lagen zwar nicht ganz richtig, hatten aber einen guten Riecher, da sich beide Teams mit ihrem beherzten Spiel für die K.-o.-Phase qualifiziert haben.

Nachdem nur noch 16 der anfänglich 32 Klubs im Rennen sind, lässt sich nun besser vorhersehen, wer am Sonntag, 13. Juli 2025, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey die atemberaubende neue Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in die Höhe stemmen wird. Die Frage ist, ob die Fans ihren bisherigen Favoriten wie Real Madrid, Paris Saint-Germain und Bayern München treu bleiben oder auf ein anderes Team umschwenken, das sie überzeugt hat.

Real Madrid

Finaleinzug von 24 % aller Fans getippt

Finalsieg von 36 % der US-Fans getippt

Paris Saint-Germain

Finaleinzug von 17 % aller Fans getippt

Bayern München

Finaleinzug von 19 % der US-Fans getippt

Nach fast 1,7 Millionen Zuschauern bei den Gruppenspielen sowie angesichts des zu erwartenden Publikumsaufmarschs bei der K.-o.-Phase rechnet die FIFA in den USA und weltweit mit einem grossen Echo auf die Zweite-Chance-Bracket. Vor dem Turnier war das Interesse bei den US-Fans besonders gross, die bei der Bracket für das ganze Turnier 15 % aller Eingaben und damit den höchsten Wert unter allen Ländern verzeichnet haben. Auf den weiteren Rängen folgen Ägypten und England mit 7 % bzw. 5 %.

Die Zweite-Chance-Bracket ist kostenlos. Eingaben sind hier vor dem Beginn der Achtelfinalspiele in Atlanta (zwei Spiele), Charlotte (zwei Spiele), Miami (zwei Spiele), Orlando und Philadelphia möglich. Fans können ihre Bracket auch mit Familienangehörigen, Freunden und Followern in den sozialen Medien teilen.