Exklusives FIFA-WM-Abzeichen im Vorfeld des Finales des FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ am Sonntag präsentiert

Die Sieger des mit Spannung erwarteten Finales der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ am Sonntag sichern sich nicht nur lebenslange Erinnerungen und Weltruhm, sondern auch ein sichtbares Andenken an ihren Triumph, das sie bei jedem Spiel tragen können.

In Anlehnung an die lange Tradition der FIFA-Wettbewerbe für Nationalteams wird entweder dem Chelsea FC oder Paris Saint-Germain die Ehre zuteilwerden, während des gesamten Weltmeisterzyklus ein exklusives FIFA-WM-Abzeichen auf dem Trikot zu tragen.

Chelsea und PSG kämpfen am Sonntag im MetLife-Stadion in New York/New Jersey um den Titel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ und das Recht, das Abzeichen bis zur Ermittlung des nächsten Weltmeisters in vier Jahren zu tragen.