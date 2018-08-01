FIFA veröffentlicht den zweiten Bericht zum globalen Klubfussball

​Die FIFA hat den Bericht zum globalen Klubfussball 2018 vorgelegt

Die FIFA hat den Bericht zum globalen Klubfussball 2018 vorgelegt, eine jährliche Analyse der Profifussballabteilung mit dem Ziel, Know-how weiterzugeben und Standards für Entwicklung und Governance im Klubfussball zu etablieren.

Bei der zweiten Auflage des Berichtes konnte auf die Unterstützung der Konföderationen und die Beteiligung der 211 FIFA-Mitgliedsverbände gesetzt werden.

Der diesjährige Bericht konzentriert sich in Übereinstimmung mit den FIFA-Programmen für den Profifussball auf den aktuellen Stand der Implementierung der Klub-Lizenzierung rund um die Welt. Er bietet zudem einen Überblick über Regularien zu Arbeit und Sport sowie Einblicke in kontinentale und lokale Klubwettbewerbe für Männer und Frauen.

Zu den wichtigsten Fakten im Bericht zählen:

​78% der FIFA-Mitgliedsverbände haben Klublizenzierungssysteme eingerichtet

Bei 73% der lokalen Männerwettbewerbe in den höchsten Spielklassen gelten Beschränkungen der Kadergröße. In den meisten Fällen liegt die zulässige Kadergröße zwischen 25 und 30 registrierten Spielern

Insgesamt nahmen 2.761 Männer-Klubmannschaften (globaler Durchschnittswert 13 Mannschaften je Wettbewerb) an den Wettbewerben der höchsten nationalen Spielklasse teil

563 Männer-Klubmannschaften nahmen an kontinentalen Wettbewerben teil

Beim Preisgeld liegt die UEFA Champions League mit einer Gesamtsumme von EUR 1,27 Mrd. unter allen kontinentalen Klub-Wettbewerben an erster Stelle. Das ist fast 15 Mal so viel wie bei der Copa Libertadores der CONMEBOL.

172 Mitgliedverbände meldeten zudem auch einen Frauen-Wettbewerb in der höchsten Spielklasse

Insgesamt nahmen 1.692 Frauen-Klubmannschaften (globaler Durchschnittswert 10 Mannschaften je Wettbewerb) an den Wettbewerben der höchsten Spielklasse teil

71 Frauen-Klubmannschaften nahmen an kontinentalen Wettbewerben teil (59 an der UEFA Champions League der Frauen und 12 an der CONMEBOL Copa Libertadores der Frauen)