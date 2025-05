Volunteers machen die FIFA Klub-WM zu einer Familienangelegenheit

Nader Aljezani und seine Töchter Sara und Yara sind als Volunteers bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™ in Saudiarabien tätig

Die Reise zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ nach Katar inspirierte die Familie, sich dem 400-köpfigen Volunteers-Team anzuschließen

"Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen, Freundschaften zu schließen und Erfahrungen zu sammeln", sagt Sara, 19

Für die fussballbegeisterte Familie Aljezani ist die Freiwilligenarbeit bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™ eine einzigartige Gelegenheit, ihre Leidenschaft für das schöne Spiel miteinander und mit den Tausenden von Fans aus aller Welt zu teilen, die die Spiele in Saudiarabien besuchen. Nader Aljezani und seine Töchter Sara und Yara sind Teil des 400-köpfigen Volunteers-Teams im King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda. Das Trio, das seit langem Fans ist, wurde durch eine Reise zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Katar im letzten Jahr dazu inspiriert, aus ihrer Rolle als Fans herauszutreten.

"Wir waren bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, und es war ein großartiges Ereignis. Aber wir waren als Fans dort und nicht als Freiwillige. Danach wollten wir unbedingt an einem von der FIFA organisierten Freiwilligenprogramm teilnehmen", erklärt Yara, 21 (Bankangestellte), die bereits in der Vergangenheit als Freiwillige am Jeddah-Marathon teilgenommen hat. "Als wir von diesem Freiwilligenprogramm erfuhren, wuchs auch unsere Leidenschaft für den Fussball. Wir wollten unbedingt teilnehmen, und zum Glück konnten wir unseren Traum verwirklichen."

Inspirierende Volunteers bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft Saudi-Arabien 2023™ 04:13

"[Meine Frau und ich] ermutigen die Mädchen. Ich ermutige sie schon seit langem, an allen Freiwilligenprogrammen teilzunehmen", fügte Nader hinzu. "Wir haben an vielen Freiwilligenprogrammen teilgenommen und waren bei der letzten FIFA-Weltmeisterschaft in Katar dabei, um zu sehen, wie die Menschen dort arbeiten. Wir haben gesehen, wie die FIFA arbeitet, und wir haben alle ihre Errungenschaften bemerkt.

Wir hatten bereits den Wunsch, daran teilzunehmen, und wir danken Gott, dass wir das tun konnten. Als wir erfuhren, dass die [FIFA] Klub-Weltmeisterschaft hier stattfinden würde, sagten wir alle, dass wir uns anmelden würden, sobald die Anmeldung geöffnet würde. Und Gott sei Dank wurden wir ausgewählt."

Nader nutzt seine eigenen Erfahrungen als Volunteer in einem Radsportteam in Dschidda und ist sich der einmaligen Gelegenheit bewusst, die die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ seinen Kindern bietet, um ihren Horizont zu erweitern.

"Wenn man an Wettbewerben wie der [FIFA] Klub-Weltmeisterschaft teilnimmt und mit der FIFA zusammenarbeitet, ist das eine zusätzliche Erfahrung", so der 52-jährige Buchhalter im Ruhestand, der zu dem Team gehört, das für die Tore zuständig ist, durch die die Fans am Spieltag mit ihren Eintrittskarten ins Stadion gehen.

"Der Kontakt mit all diesen Menschen trägt definitiv zu einem neuen Erlebnis für alle bei. Außerdem knüpft man Kontakte und lernt Menschen verschiedener Nationalitäten kennen. Ich liebe es schon lange, Menschen zu helfen, und wir vergessen nie, dass unsere Eltern uns bei dieser Arbeit unterstützt haben", erklärt Sara, 19, Studentin an der Universität Dschidda, die die Fans am Spieltag begrüßt und anleitet. "Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen, Freundschaften zu schließen und Erfahrungen zu sammeln."