Volunteers: Fussball ist Freundschaft

"Ich würde sagen, dass die gesamte WM-Erfahrung 2018 für mich sehr wertvoll ist. Ich hatte das große Glück, bei diesem großartigen Turnier dabei zu sein und das zu erleben, was ich dort erlebt habe - umgeben von Gleichgesinnten, die genauso glücklich waren, wie ich. Ich liebe das Team, mit dem ich arbeiten durfte, und ich bin so glücklich, dass ich sie getroffen habe. Ich kann definitiv sagen, dass es bisher kein Ereignis in meinem Leben gegeben hat, das meine Erfahrung als FIFA-Volunteer in irgendeiner Weise übertreffen würde. Ich war noch nie zufriedener mit dem, was ich tue. Und ich habe noch nie etwas so sehr geliebt wie das, was ich dort gemacht habe."