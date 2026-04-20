Start des Bewerbungsverfahrens für ehrenamtliche Helfer für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™

Rund 1000 ehrenamtliche Helfer beim Turnier im Einsatz, das vom 5. bis zum 27. September in vier Städten ausgetragen wird

Zentrale Rolle der ehrenamtlichen Helfer bereits bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2019™ – dem ersten FIFA-Turnier in Polen

Bewerbungen auf volunteer.fifa.com einzureichen

Das Bewerbungsverfahren für ehrenamtliche Helfer für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ läuft. Zum zweiten Mal stehen ehrenamtliche Helfer in Polen im Einsatz, wenn die Stars von morgen bei einem FIFA-Jugendturnier ihr Können zeigen.

24 der weltbesten U-20-Frauennationalteams kämpfen vom 5. bis zum 27. September 2026 in vier pulsierenden polnischen Städten (Bielitz-Biala, Kattowitz, Lodz und Sosnowitz) um den Titel und werden mit einer neuen Spielergeneration das Publikum rund um die Welt begeistern.

Nach der erfolgreichen Austragung der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2019™, bei der die ehrenamtlichen Helfer ebenfalls eine zentrale Rolle spielten, liefert Polen wiederum die Kulisse für einen FIFA-Wettbewerb. Mit der diesjährigen U-20-Frauen-WM festigt das Land seinen Ruf als erstklassiger Austragungsort für grosse Sportveranstaltungen und unterstreicht seine Fortschritte im Nachwuchsbereich des Frauenfussballs.

„Ich würde sehr gerne wieder an einer solchen Veranstaltung teilnehmen, weil die Stimmung damals einfach grossartig war“, sagte Pamela Majzner, die 2019 bei der U-20-WM massgeblichen Anteil am reibungslosen Ablauf des Protokolls vor den Spielen in Lodz hatte.

„Ich habe viele inspirierende Menschen kennengelernt, an Selbstvertrauen gewonnen sowie Organisations- und Führungserfahrung gesammelt. Das hilft mir nun als Schiedsrichterin“, betonte sie.

Voraussichtlich rund 1000 ehrenamtliche Helfer werden in 16 Funktionsbereichen in den vier Städten benötigt. Sie werden an den wichtigen Standorten wie Stadien, Trainingsanlagen und Hotels eingesetzt. Die FIFA begrüsst Bewerbungen aus allen Bereichen und mit verschiedensten Kompetenzen und bekennt sich damit zu Inklusion. Die FIFA will mit dem Fussball die Welt vereinen und Polens einzigartige Gastfreundschaft zur Geltung bringen.

Die Bewerber müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens 18 Jahre alt sein, in Polen ehrenamtlich tätig sein dürfen und während des ganzen Turniers verfügbar sein. Weitere Voraussetzung sind gute Englischkenntnisse. Kenntnisse in weiteren Sprachen sind von Vorteil, um mit Mitgliedern der globalen Fussballgemeinschaft zu interagieren. Erfahrung als ehrenamtlicher Helfer ist nicht erforderlich.

„Ich engagiere mich sehr für den Frauenfussball und bin überzeugt, dass das Turnier für Polen eine Chance ist und den Sport und seine Spielerinnen in den Blickpunkt rücken wird. Ich hoffe, dass es junge Mädchen inspirieren und ihnen zeigen wird, dass alles möglich ist“, sagte Monika Okrasa, die vor sieben Jahren bei der U-20-Weltmeisterschaft der Männer ebenfalls zum Team in Lodz gehörte.