Verlängerung der Partnerschaft zwischen der FIFA, der Qatar Stars League und dem katarischen Fussballverband zur nationalen Fussballförderung

Abschluss einer Grundsatzvereinbarung zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und Jassim bin Rashid al-Buainain, dem Präsidenten der Qatar Stars League (QSL) und des katarischen Fussballverbandes (QFA)

Feierliche Unterzeichnung im Lusail-Stadion vor dem Finale des FIFA-Arabien-Pokals 2025™

Partnerschaft zur Verbesserung der Standards in der Führung und Verwaltung von Profiklubs

Mit Blick auf einen wirklich globalen Fussball mit weltweit mehr Klubs, Ligen und Spielern, die auf höchster Ebene mitspielen können, hat die FIFA ihre Partnerschaft mit der Qatar Stars League (QSL) und dem katarischen Fussballverband (QFA) erneuert.

FIFA-Präsident Gianni Infantino und QSL- und QFA-Präsident Jassim bin Rashid al-Buainain unterzeichneten eine neue Grundsatzvereinbarung, um die Standards bei der Führung und Verwaltung von Profiklubs der ersten und zweiten Division der QSL weiter zu verbessern.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: „Ich freue mich sehr über die neue Grundsatzvereinbarung mit der Qatar Stars League und dem katarischen Fussballverband zur Stärkung unserer strategischen Partnerschaft im Hinblick auf die Verbesserung der Profistandards im Klubfussball. Mein aufrichtiger Dank an Jassim bin Rashid al-Buainain und seine Teams für die herausragende Unterstützung, Organisation und Ausrichtung von FIFA-Grossveranstaltungen in diesem Jahr, wie dem FIFA-Arabien-Pokal, dem FIFA-Interkontinental-Pokal und der FIFA U-17-Weltmeisterschaft.“

Der FIFA-Präsident fügte hinzu: „Mit Bildungsprogrammen, Wissenstransfer und einem stärkeren Fokus auf das Wohlbefinden der Spieler helfen wir Talenten und ambitionierten Klubs dabei, in einem kompetitiven globalen Fussballökosystem langfristig Erfolg zu haben.“

Mit der Durchführung von Grossveranstaltungen sowie der Innovationsförderung leistet Katar einen massgeblichen Beitrag zu einer neuen goldenen Ära im globalen Klubfussball

Jassim bin Rashid al-Buainain betonte: „Wir freuen uns über die neue Vereinbarung zwischen der FIFA und der Qatar Stars League, mit der die beiden Organisationen ihre starke Zusammenarbeit bekräftigen. Die Partnerschaft umfasst verschiedene Bereiche, einschliesslich der strategischen Entwicklung des Fussballs mit all seinen technischen und administrativen Facetten sowie der weltweiten Förderung des Friedens und der hehren Werte des Fussballs mithilfe der Fussballbegeisterung in unserer Region.“

Im Zentrum der nächsten Phase der Zusammenarbeit zwischen der FIFA, dem QFA und der QSL stehen Ausbildungsprogramme. Im Rahmen der Vereinbarung leistet die FIFA Unterstützung in mehreren Bereichen, einschliesslich Austausch- und Schulungsprogrammen für Klubmanager und -vermittler sowie Systemen zur Förderung der psychischen Gesundheit und des allgemeinen Wohlergehens von Spielern. Dabei geht es nicht nur um theoretische Aspekte, sondern auch um die praktische Anwendung.

Die neue Vereinbarung, die an die erste, 2022 abgeschlossene Grundsatzvereinbarung anschliesst, wurde am katarischen Nationalfeiertag im Lusail-Stadion vor dem Finale des FIFA-Arabien-Pokals 2025™ zwischen Jordanien und Marokko unterzeichnet. Genau drei Jahre zuvor hatte sich Argentinien in diesem Stadion in einem dramatischen Finale gegen Frankreich seinen dritten WM-Titel geholt.