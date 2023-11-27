Gruppen und Spielpaarungen für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ und die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ stehen fest

Die offiziellen Auslosungen finden am Eröffnungstag der Fussballweltwoche in Zürich, Schweiz, statt

Zehn Debütanten haben sich bislang ihren Platz bei den beiden Turnieren gesichert

FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Es gibt in jedem Land der Welt Talent, es braucht nur eine Gelegenheit, um zu glänzen"

Die Gruppen und Spielpaarungen für die diesjährige FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ und die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ stehen nach der Auslosung im Home of FIFA in Zürich, Schweiz, fest.

Dies sind die zweiten Ausgaben der beiden Turniere in Katar beziehungsweise Marokko, die zudem beide erweitert wurden. Das Männer-Turnier umfasst nun 48 teilnehmende Mannschaften, das Frauen-Turnier 24. Das hat sich als echte Chance erwiesen, denn für beide Turniere stehen bislang insgesamt 10 Debütanten fest.

„Genau deshalb hat sich die FIFA dazu entschieden, die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ auf 24 Mannschaften zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass es in jedem Land der Welt Talent gibt“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Es braucht nur eine Gelegenheit, um zu glänzen. Und da das Turnier nun jährlich stattfindet, gibt es dafür mehr Möglichkeiten als je zuvor.

„Der Frauenfussball hat noch so viel Entwicklungspotenzial, und obwohl wir schon einen langen Weg zurückgelegt haben, ist die FIFA entschlossen, den Frauenfussball weiter wachsen zu lassen.“ Die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2026 wird einen wesentlichen Beitrag zu diesem Wachstum leisten und Mädchen auf der ganzen Welt dazu inspirieren, mit dem schönen Spiel zu beginnen.

Die zehnte Ausgabe der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft findet vom 17. Oktober bis zum 7. November 2026 in Marokko statt.

Die Auslosung der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2026

Gruppe A: Marokko, Neuseeland, Deutschland, Argentinien Gruppe B: Nordkorea, Puerto Rico, Polen, CAF 1 Gruppe C: Kanada, Brasilien, Norwegen, CAF 2 Gruppe D: Japan, CAF 3, Frankreich, Venezuela Gruppe E: USA, Samoa, CAF 4, VR China Gruppe F: Spanien, Mexiko, Australien, Chile

Auslosung der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026

Gruppe A: Katar, Panama, Ägypten, Griechenland Gruppe B: Korea Republik, CAF 1, Neukaledonien, Ecuador Gruppe C: Argentinien, Australien, CAF 2, Dänemark Gruppe D: Frankreich, Haiti, Saudiarabien, Uruguay Gruppe E: Italien, Jamaika, Elfenbeinküste, Usbekistan Gruppe F: Senegal, Kroatien, Kuba, Tadschikistan Gruppe G: Mali, Neuseeland, Belgien, Vietnam Gruppe H: Spanien, VR China, Fidschi, Marokko Gruppe I: Brasilien, Republik Irland, Tansania, Costa Rica Gruppe J: USA, Montenegro, Chile, Algerien Gruppe K: Mexiko, Rumänien, Kamerun, Venezuela Gruppe L: Japan, Kolumbien, Serbien, Honduras

Unterdessen wird die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026™, die 21. Auflage des Turniers, zwischen dem 19. November und dem 13. Dezember 2026 ausgetragen.

„Ich möchte allen 48 Mannschaften gratulieren, die in der großartigen Aspire Zone in Katar um den Titel des U-17-Weltmeisters kämpfen werden. Der Erfolg der FIFA U-17-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr war unübersehbar“, sagte Infantino. „Es gab einige unglaubliche Spiele und Momente bei diesem ersten Turnier mit 48 Mannschaften, und drei der fünf Debütanten haben es bis in die K.-o.-Phase geschafft.

„Die Qualität des Fussballs auf dem Platz sowie die grossartige Atmosphäre und die makellose Organisation abseits davon haben die Entscheidung der FIFA bestätigt, das Turnier auszuweiten und mehr Mannschaften denn je die Chance zu geben, sich auf Weltniveau zu beweisen. Ich bin überzeugt, dass es dieses Jahr genauso sein wird, wenn noch mehr neue Gesichter gegen die Besten der Welt antreten.“

Die Auslosungen fanden während der Weltfussballwoche statt, wobei die Ausgabe 2026 die globale Kampagne „Be Active“ der FIFA und der Weltgesundheitsorganisation unterstützt, die Kinder dazu ermutigt, sich mehr zu bewegen und täglich mindestens 60 Minuten aktiv zu sein, um ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen.