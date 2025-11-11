FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ erreiche laut Generalsekretär des Weltverbandes „ein neues Niveau“

Mattias Grafström lobt die „fantastische Arbeit“ der katarischen Organisatoren, während das erste Turnier mit 48 Mannschaften die K.o.-Phase erreicht

Bis auf das Finale werden alle Partien auf den Spielfeldern der hochmodernen Aspire Zone in der Nähe der Hauptstadt Doha ausgetragen

Infrastruktur und Einrichtungen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ ein wichtiger Faktor für die Organisation des Turniers

Während der FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström den Höhepunkt der Gruppenphase in Katar miterlebte, betonte er, dass die erweiterte FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2025™ den globalen Jugendfussball „auf ein neues Niveau“ heben werde.

Zum ersten Mal sind 48 Teams dabei – doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren in Indonesien – und es ist auch das erste von fünf Turnieren, die bis 2029 jedes Jahr in Katar stattfinden werden, wo auch die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ ausgetragen wurde. Bis auf das Finale werden alle Partien auf den Plätzen der Aspire Zone gespielt. Dank dieser kompakten Turnierplanung wurden die logistischen Herausforderungen für Teams, Fans und Organisatoren deutlich reduziert, was nicht zuletzt für mehr Stimmung sorgt.

„Für einen Fussballfan wie mich ist das echt ein Paradies. Es ist einfach super, Teams aus allen Kontinenten zu sehen und nur fünf Minuten zwischen den Spielfeldern hin- und herzulaufen“, meinte der FIFA-Generalsekretär, nachdem er mehrere Gruppenspiele besuchte.

„Ein grosses Lob geht an das lokale Organisationskomitee, das wirklich fantastische Arbeit geleistet hat. In der Aspire Zone kann man von einem Spielfeld zum anderen gehen und acht Begegnungen an einem Tag sehen, das ist wirklich bemerkenswert. Wir hatten hier bereits 2022 eine grossartige WM, aber dies hebt den Jugendfussball auf ein ganz neues Niveau.“

Zusammen mit dem Gastgeber nutzten auch Australien und Ghana die Aspire Zone als Trainingslager für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™. Das benachbarte Khalifa International Stadium, wo dieses Jahr das Finale der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ und die Partien des FIFA-Arabien-Pokals 2025™ stattfinden werden, war vor drei Jahren Austragungsort von acht Begegnungen des Turniers der A-Nationalmannschaften.