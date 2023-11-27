FIFA erneut unter den internationalen Sportverbänden mit den höchsten Führungsstandards

FIFA laut sechster Studie der Vereinigung olympischer Sommersportverbände (ASOIF) zu den Governance-Standards internationaler Verbände erneut auf höchstem Niveau (A1)

2026 höchste Bewertung aller Zeiten, sechs Punkte mehr als in der letzten Studie 2024

Besondere Anerkennung für das Engagement der FIFA für die Gleichstellung der Geschlechter sowie für höhere Führungsstandards bei den 211 Mitgliedsverbänden

Nach einer umfassenden Bewertung der Governance-Standards von internationalen Sportverbänden durch die Vereinigung olympischer Sommersportverbände (ASOIF) wurde die FIFA in der sechsten Ausgabe des im Zweijahresrhythmus veröffentlichten Berichts erneut in die höchste Stufe (A1) eingruppiert. Der Weltfussballverband hatte bereits in den Jahren 2020, 2022 und 2024 eine A1-Bewertung erreicht. Im jüngsten Bericht konnte die FIFA die Gesamtpunktzahl noch einmal um sechs Punkte erhöhen. Die Experten der ASOIF bewerteten 36 Verbände anhand von 60 Einzelindikatoren in Bereichen wie Transparenz, Integrität, Demokratie, Entwicklung und Nachhaltigkeit sowie Kontrollmechanismen.

Die FIFA war einer von nur 14 Verbänden, die die höchste Stufe erreichten. Mit 218 von 240 Punkten erzielte sie die höchste Bewertung aller Zeiten. Bei der FIFA wurden nach einer umfassenden Selbstbewertung, moderiert von der unabhängigen Sport-Governance-Beratung „I Trust Sport“, in jedem der fünf oben angeführten Bereiche Verbesserungen festgestellt.

In ihrem Bericht stellt die ASOIF fest, dass die FIFA „in allen abgedeckten Themenbereichen eine beständig gute Leistung“ verbuchen konnte. Der Bericht nimmt insbesondere Bezug auf die neuen und laufenden Aktivitäten in Bereichen wie der Gleichstellung der Geschlechter, einschliesslich der Bemühungen, in den Kommissionen und bei den Mitgliedsverbänden mehr Frauen in Führungsrollen zu bringen, sowie auf ein laufendes Projekt zur Analyse des geschlechterspezifischen Einkommensgefälles.

Darüber hinaus geht ASOIF auf das „beträchtliche Engagement für bessere Governance-Standards bei den [FIFA]-Mitgliedsverbänden“ ein, „unter anderem durch das FIFA-Executive-Programm für Good Governance“.