Tila™ offizielles Maskottchen der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™

Symbol für lautlose Wendigkeit, wilde Eleganz und das grosse Talent der Starts von morgen

24 der weltbesten U-17-Frauennationalteams beim Turnier vom 17. Oktober bis zum 8. November 2025 dabei

Tickets auf FIFA.com/tickets erhältlich

Während die Vorfreude auf die diesjährige FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ steigt, hat Tila™, das elegante und kräftige Maskottchen, ihre Premiere gefeiert.

24 der weltbesten U-17-Frauennationalteams werden vom 17. Oktober bis zum 8. November um den begehrten Titel kämpfen. Es ist der erste FIFA-Frauenwettbewerb überhaupt, der in einem nordafrikanischen Land ausgetragen wird.

Tila™ verkörpert die geschmeidige Eleganz eines Karakals, einer Wildkatze, die in Marokko und einigen anderen Ländern heimisch ist. Der Name ist von „tala“ abgeleitet, das in verschiedenen von den Berbern des Landes gesprochenen Sprachen „Berg“ bedeutet, und steht sinnbildlich für Natur und stille Kraft. Das fröhliche Maskottchen ist wie ein Karakal geschickt, kräftig, flink und intuitiv. Tila™ ist sprunggewaltig, hat ein messerscharfes Auge und bewegt sich mit viel Anmut wie die aufstrebenden Stars auf dem Spielfeld.

Bei einem Turnier mit den kommenden Stars des Frauenfussballs verkörpert Tila™ sowohl Stärke als auch Raffinesse.

Sie freut sich auf die vielen Zuschauer und die neue Generation von Spielerinnen, die mit viel Engagement, Ehrgeiz und Teamgeist um den Titel kämpfen werden.