Tickets nun für entscheidende Phase des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ erhältlich

Vier Spiele (Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale) von Mittwoch, 28. Januar 2026, bis Sonntag, 1. Februar, in London

Arsenal- und Brentford-Stadion Schauplatz eines hochkarätigen Kräftemessens zwischen Arsenal, dem ASFAR, Corinthians und dem Gotham FC

Tickets zwischen GBP 5 und 60 auf FIFA.com/tickets erhältlich

Der Countdown für die Entscheidung des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™ läuft, der von Mittwoch, 28. Januar 2026, bis Sonntag, 1. Februar, in London über die Bühne geht. Nach dem Triumph der AS FAR vor heimischer Kulisse am Sonntag steht das Teilnehmerfeld der Endrunde fest. Nach der offiziellen Bestätigung der Halbfinalpartien können Fussballfans nun auf FIFA.com/tickets Tickets für den mitreissenden Abschluss des Wettbewerbs in diesen legendären Stadien in der englischen Hauptstadt kaufen. Die beiden Halbfinalspiele werden am Mittwoch, 28. Januar 2026, im Brentford-Stadion ausgetragen. Auf dem Programm stehen zwei erstklassige Duelle zwischen Concacaf-Meister Gotham FC (USA) und CONMEBOL-Meister Corinthians (Brasilien) um 13:30 Uhr MEZ sowie zwischen Arsenal (England), Titelhalter der UEFA Women’s Champions League, und der AS FAR (Marokko), Gewinnerin der CAF Women’s Champions League 2025 um 19 Uhr MEZ.

Am Sonntag, 1. Februar, wird im Arsenal-Stadion der erste Interkontinentalmeister im Frauenklubfussball gekürt. Zu sehen sind das Spiel um Platz drei um 15:45 Uhr MEZ sowie das Finale um 19 Uhr MEZ zum Abschluss eines denkwürdigen ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™.

Tickets für ein Halbfinalspiel sind ab GBP 5 für Kinder und GBP 13 für Erwachsene erhältlich. Tickets für den Finaltag, die sowohl für das Finale als auch für das Spiel um Platz drei gelten, kosten ab GBP 10 für Kinder bis GBP 60 für Erwachsene in der höchsten Kategorie. Fans sollten sich schnell Tickets auf FIFA.com/tickets sichern, um dieses Frauenfussballspektakel live mitzuerleben.

Der FIFA-Meisterpokal der Frauen™ mit den sechs amtierenden Kontinentalmeistern bietet hochstehenden Fussball und rückt den Frauenfussball vor einer beeindruckenden lokalen Kulisse ins weltweite Rampenlicht.