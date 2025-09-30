Tickets für FIFA-Arabien-Pokal Katar 2025™ jetzt erhältlich

Start des Kartenverkaufs für den FIFA-Arabien-Pokal™ in Katar, einschliesslich der Spiele in sechs Stadien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Sieben Entscheidungsspiele am 25. und 26. November um den Einzug ins Finalturnier

Finalturnier vom 1. bis zum 18. Dezember, Finale im legendären Lusail-Stadion

Gebannt fiebert die arabische Welt dem FIFA-Arabien-Pokal™ entgegen. Fans können nun Tickets für die nächste Ausgabe des wichtigsten Nationalteamwettbewerbs der Region kaufen.

23 Nationen kämpfen um den Titel, neben Gastgeber Katar je elf Vertreter der AFC und der CAF.

Gemäss der Endrundenauslosung im Mai 2025 werden am 25. und 26. November sieben Entscheidungsspiele ausgetragen. Zusammen mit den neun gesetzten Teams bestreiten die Gewinner das Finalturnier.

Das Finalturnier beginnt am 1. Dezember 2025 um 16 Uhr Ortszeit im Ahmad-bin-Ali-Stadion mit der Partie Tunesien – Syrien/Südsudan. Danach folgt das Duell zwischen Gastgeber Katar und Palästina/Libyen um 19:30 Uhr Ortszeit im al-Bayt-Stadion.

Algerien, das den Titel 2021 dank einem 2:0-Sieg gegen Tunesien in der Verlängerung vor 60 456 Zuschauern gewonnen hat, spielt in der Gruppe D.

Die letzte Ausgabe war mit mehr als 600 000 zugeteilten Tickets und 272 Millionen TV-Zuschauern rund um die Welt ein Riesenerfolg. Der Spielplan des FIFA-Arabien-Pokals Katar 2025™ ist auf FIFA.com zu finden.

Tickets für Sitzplätze der Kategorie 3 sind bereits ab QAR 25 und damit zu günstigen Preisen erhältlich. Für Fans, die alle Gruppenspiele ihres Teams besuchen möchten, werden Follow-my-Team-Pakete angeboten. Alle Informationen zu Ticketpreisen und -angeboten sowie Antworten auf häufige Fragen sind auf FIFA.com/tickets zu finden.

Das Finalturnier des FIFA-Arabien-Pokals 2025™ wird in insgesamt sechs Stadien ausgetragen, die alle bereits bei der historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ genutzt wurden. Alle Stadien sind mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen und bieten Fans mit Behinderungen ein barrierefreies Erlebnis.