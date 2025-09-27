Öffentlicher Kartenverkauf für die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft Philippinen 2025™ gestartet

Tickets auf FIFA.com/tickets erhältlich

Tickets je nach Spielplan für bis zu vier Spiele pro Tag gültig

Beste Futsalspielerinnen der Welt vom 21. November bis zum 7. Dezember im Einsatz

Die allererste FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ rückt immer näher. Nachdem der Spielplan für die Gruppenphase steht, können Fans rund um die Welt die Daten wählen, an denen sie ihre Teams auf den Tribünen anfeuern möchten.

Tickets sind bereits ab PHP 499 (USD 9) für zwei Spiele im selben Stadion erhältlich. An bestimmten Tagen können Fans mit einem Ticket für vier aufeinanderfolgende Spiele im selben Stadion sogar noch mehr Futsal-Action geniessen. Tickets sind auf FIFA.com/tickets erhältlich.

16 Teams kämpfen bei der allerersten FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ um den Titel: Argentinien, Brasilien, IR Iran, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Marokko, Neuseeland, Panama, die Philippinen, Polen, Portugal, Spanien, Tansania und Thailand. Alle Fans sind eingeladen, dieses historische Turnier live vor Ort mitzuerleben und alle Teams zu unterstützen.