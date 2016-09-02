Thomas Peyer neuer FIFA-Finanzdirektor

Der Schweizer Thomas Peyer ist neuer Finanzdirektor der FIFA. Er tritt seine Stelle am 5. September 2016 an.

Thomas Peyer war zuvor beim Kuoni-Konzern tätig, zuletzt als Finanzchef des Konzerns. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich des Kuoni-Konzerns in Zürich und London und leitete dabei nationale und internationale Teams. Noch früher war er Projektmanager beim Versicherungsunternehmen AXA Winterthur in Zürich und London.