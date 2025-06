Ter Stegen über Wille, Druck und seine Rolle als Vater

Als ersten von insgesamt sechs Songs hat der Torhüter eine Hymne von Borussia Mönchengladbach ausgewählt, die ihn an die Spielbesuche in seiner Kindheit erinnert. „Ins Stadion zu gehen, war für mich immer etwas ganz Besonderes“, sagt er. „Es hat in mir etwas ausgelöst. Ich sah, wie die Spieler auf dem Platz Spass hatten, was ich auch wollte.“