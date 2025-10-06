FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™

Live-Streams, Match-Highlights, Exklusives und mehr!
FIFA.com
Montag 06 Oktober 2025, 18:00
Organisation

Start des Kartenverkaufs für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™

  • Tickets für alle Spiele des Turniers erhältlich, einschliesslich des Eröffnungsspiels zwischen Marokko und Brasilien sowie des Finales

  • Tickets für alle Partien im Olympiastadion im Prinz-Moulay-Abdallah-Sportkomplex in Rabat verfügbar

  • FIFA.com/tickets offizieller Verkaufskanal

Nach dem Vorverkauf können nun alle Fans Tickets für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ kaufen.

Tickets sind ab MAD 20 erhältlich. Fans sollten sich das Kräftemessen der grössten Nachwuchshoffnungen im Frauenfussball keinesfalls entgehen lassen und sich jetzt Tickets für die Spiele im Olympiastadion, einschliesslich Eröffnungsspiel und Finale, sichern. Tickets sind auf FIFA.com/tickets erhältlich.

RABAT, MOROCCO - JUNE 04: A detailed view of the FIFA U-17 Women's World Cup trophy on display ahead of the FIFA U-17 Women's World Cup Draw at The Auditorium of the Complex Mohammed VI de Football on June 04, 2025 in Rabat, Morocco. (Photo by Denis Doyle - FIFA/FIFA via Getty Images)
DIREKT ZU:
Tickets for the FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2025™

Das auf 24 Teams vergrösserte Turnier beginnt am 17. Oktober um 20 Uhr Ortszeit mit der Partie zwischen Gastgeber Marokko und Brasilien und endet mit dem Finale am 8. November.

Die meisten Gruppenspiele sowie sieben der acht Achtelfinalspiele werden in der Mohammed-VI.-Fussballakademie ausgetragen, die über mehrere Spielfelder verfügt. Weitere Informationen zu Tickets für die Spiele an diesem Spielort werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Verwandte Themen
OrganisationMoroccoCAF
Cookie Settings