Start des Kartenverkaufs für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™

Tickets für alle Spiele des Turniers erhältlich, einschliesslich des Eröffnungsspiels zwischen Marokko und Brasilien sowie des Finales

Tickets für alle Partien im Olympiastadion im Prinz-Moulay-Abdallah-Sportkomplex in Rabat verfügbar

FIFA.com/tickets offizieller Verkaufskanal

Nach dem Vorverkauf können nun alle Fans Tickets für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ kaufen.

Tickets sind ab MAD 20 erhältlich. Fans sollten sich das Kräftemessen der grössten Nachwuchshoffnungen im Frauenfussball keinesfalls entgehen lassen und sich jetzt Tickets für die Spiele im Olympiastadion, einschliesslich Eröffnungsspiel und Finale, sichern. Tickets sind auf FIFA.com/tickets erhältlich.

Das auf 24 Teams vergrösserte Turnier beginnt am 17. Oktober um 20 Uhr Ortszeit mit der Partie zwischen Gastgeber Marokko und Brasilien und endet mit dem Finale am 8. November.