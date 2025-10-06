Start des Kartenverkaufs für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™

Tickets für alle Spiele des Turniers erhältlich, einschliesslich des Eröffnungsspiels zwischen Marokko und Brasilien sowie des Finales
Tickets für alle Partien im Olympiastadion im Prinz-Moulay-Abdallah-Sportkomplex in Rabat verfügbar
FIFA.com/tickets offizieller Verkaufskanal
Nach dem Vorverkauf können nun alle Fans Tickets für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ kaufen.
Tickets sind ab MAD 20 erhältlich. Fans sollten sich das Kräftemessen der grössten Nachwuchshoffnungen im Frauenfussball keinesfalls entgehen lassen und sich jetzt Tickets für die Spiele im Olympiastadion, einschliesslich Eröffnungsspiel und Finale, sichern. Tickets sind auf FIFA.com/tickets erhältlich.
Das auf 24 Teams vergrösserte Turnier beginnt am 17. Oktober um 20 Uhr Ortszeit mit der Partie zwischen Gastgeber Marokko und Brasilien und endet mit dem Finale am 8. November.
Die meisten Gruppenspiele sowie sieben der acht Achtelfinalspiele werden in der Mohammed-VI.-Fussballakademie ausgetragen, die über mehrere Spielfelder verfügt. Weitere Informationen zu Tickets für die Spiele an diesem Spielort werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.