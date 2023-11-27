Start des exklusiven Visa-Vorverkaufs für die FIFA U-20-Frauen- Weltmeisterschaft Polen 2026™

Tickets für Spiele in den vier pulsierenden Städten Bielitz-Biala, Kattowitz, Lodz und Sosnowitz erhältlich

24 der weltwesten U-20-Frauennationalteams im Kampf um den Titel beim Kräftemessen der Stars von morgen vom 5. bis zum 27. September 2026

Exklusiver Vorverkauf für Visa-Kunden auf FIFA.com/tickets

Vor der mit Spannung erwarteten FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ haben Visa-Karteninhaber die Möglichkeit, sich ihre Plätze für das Turnier mit den besten U-20-Frauennationalteams der Welt zu sichern. Der exklusive Visa-Vorverkauf läuft noch bis zum 24. Mai um 23:59 Uhr MEZ.

Tickets sind auf FIFA.com/tickets erhältlich. Fans sollten sich die Chance nicht entgehen lassen, wenn die Frauenfussballstars von morgen die Weltbühne betreten und das Publikum begeistern werden.

Die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ findet dieses Jahr zum zwölften Mal statt. Am Start sind 24 Teams, die an den vier Spielorten insgesamt 52 Spiele austragen. Anpfiff ist am 5. September, wenn Gastgeber Polen das Eröffnungsspiel bestreitet. Höhepunkt ist das Finale am 27. September.

Nach dem Visa-Vorverkauf startet am 25. Mai auf FIFA.com/tickets der allgemeine Kartenverkauf.