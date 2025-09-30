Start des exklusiven Visa-Vorverkaufs für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™

Tickets für Spiele im Olympiastadion im Prinz-Moulay-Abdallah-Sportkomplex jetzt erhältlich

Gastgeber Marokko gegen Brasilien zum Auftakt am 17. Oktober 2025

Vorverkauf für Visa-Kunden auf FIFA.com/tickets vor dem allgemeinen Kartenverkauf

Während das Turnier näher rückt und die Vorfreude steigt, haben Visa-Karteninhaber nun die Möglichkeit Tickets für das Turnier mit den besten U-17-Frauenteams der Welt zu kaufen. Visa-Karteninhaber können sich ab sofort bis zum 6. Oktober um 18 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) Tickets für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™ sichern.

Tickets sind bereits ab MAD 20 erhältlich. Fans sollten sich umgehend Karten sichern, um einige der grössten Talente der Welt live zu erleben. Schauplatz etlicher Spiele wie des Eröffnungsspiels und des Finales ist das Olympiastadion im Prinz-Moulay-Abdallah-Sportkomplex in Rabat.

Am Start des vergrösserten Turniers sind die 24 besten U-17-Frauenteams der Welt. Gastgeber Marokko lanciert das Turnier am 17. Oktober um 20 Uhr Ortszeit gegen Brasilien. Höhepunkt ist das Finale am 8. November ebenfalls um 20 Uhr Ortszeit.

Die meisten Gruppenspiele sowie sieben der acht Achtelfinalpartien werden in der Mohammed-VI.-Fussballakademie in Salé ausgetragen, das über mehrere Spielfelder verfügt. Nach dem exklusiven Visa-Vorverkauf beginnt der allgemeine Kartenverkauf. Ab dem 7. Oktober 2025 sind dann Tickets auf FIFA.com/tickets erhältlich.