FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™

Live-Streams, Match-Highlights, Exklusives und mehr!
FIFA.com
Dienstag 30 September 2025, 18:30
Organisation

Start des exklusiven Visa-Vorverkaufs für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™

  • Tickets für Spiele im Olympiastadion im Prinz-Moulay-Abdallah-Sportkomplex jetzt erhältlich

  • Gastgeber Marokko gegen Brasilien zum Auftakt am 17. Oktober 2025

  • Vorverkauf für Visa-Kunden auf FIFA.com/tickets vor dem allgemeinen Kartenverkauf

Während das Turnier näher rückt und die Vorfreude steigt, haben Visa-Karteninhaber nun die Möglichkeit Tickets für das Turnier mit den besten U-17-Frauenteams der Welt zu kaufen. Visa-Karteninhaber können sich ab sofort bis zum 6. Oktober um 18 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) Tickets für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™ sichern.

Tickets sind bereits ab MAD 20 erhältlich. Fans sollten sich umgehend Karten sichern, um einige der grössten Talente der Welt live zu erleben. Schauplatz etlicher Spiele wie des Eröffnungsspiels und des Finales ist das Olympiastadion im Prinz-Moulay-Abdallah-Sportkomplex in Rabat.

RABAT, MOROCCO - JUNE 04: A detailed view of the FIFA U-17 Women's World Cup trophy on display ahead of the FIFA U-17 Women's World Cup Draw at The Auditorium of the Complex Mohammed VI de Football on June 04, 2025 in Rabat, Morocco. (Photo by Denis Doyle - FIFA/FIFA via Getty Images)
DIREKT ZU:
Tickets for the FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2025™

Am Start des vergrösserten Turniers sind die 24 besten U-17-Frauenteams der Welt. Gastgeber Marokko lanciert das Turnier am 17. Oktober um 20 Uhr Ortszeit gegen Brasilien. Höhepunkt ist das Finale am 8. November ebenfalls um 20 Uhr Ortszeit.

Die meisten Gruppenspiele sowie sieben der acht Achtelfinalpartien werden in der Mohammed-VI.-Fussballakademie in Salé ausgetragen, das über mehrere Spielfelder verfügt. Nach dem exklusiven Visa-Vorverkauf beginnt der allgemeine Kartenverkauf. Ab dem 7. Oktober 2025 sind dann Tickets auf FIFA.com/tickets erhältlich.

Visa ist als weltweiter FIFA-Partner die empfohlene Zahlungsmethode für den Kartenverkauf für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™.

Verwandte Themen
OrganisationMoroccoCAF
Cookie Settings