Spielplan der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™ nach Auslosung veröffentlicht

Nach der Auslosung in Marokkos Hauptstadt Rabat am Mittwoch, 4. Juni, steht der Weg zum Titel bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™ fest. Vom 17. Oktober bis zum 8. November 2025 treten im nordafrikanischen Land die 24 besten U-17-Frauennationalteams gegeneinander an. Schon das Eröffnungsspiel hat es in sich, denn der Gastgeber trifft im Olympiastadion von Rabat auf Brasilien.