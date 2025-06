Seattle-Fans brechen den Guinness-Weltrekord für die größte Fussball-Lektion, während die Stadt die FIFA Klub-Weltmeisterschaft begeistert feiert

Seattle feiert die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mit einer Reihe von Veranstaltungen in der Gemeinde, darunter eine rekordverdächtige Fussballstunde mit mehr als 1.000 Fans

Die kommenden Spiele des Seattle Sounders FC gegen Atlético de Madrid und Paris Saint-Germain werden von kostenlosen Fanfesten, Konzerten und Zuschauerpartys begleitet

Seattle ist Austragungsort von insgesamt sechs Spielen der Klub-Weltmeisterschaft und wird auch im Jahr 2026 sechs Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ausrichten

Die Fussballbegeisterung in Seattle hat dazu beigetragen, dass am Eröffnungswochenende der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ein Guinness-Weltrekord aufgestellt wurde. Am Sonntag, dem 15. Juni, wenige Stunden vor dem Spiel des Seattle Sounders FC gegen den Copa-Libertadores-Titelverteidiger Botafogo, nahmen 1.038 Fans an einer 30-minütigen Fussballstunde an der spektakulären Uferpromenade der Stadt teil, nur eine Meile nördlich des Lumen Field. Ein Guinness-Vertreter war vor Ort, um das Ergebnis zu bestätigen, das den bisherigen Rekord von 956 Fans aus San Jose, Kalifornien, aus dem Jahr 2023 übertraf.

Bei der Veranstaltung traten ehemalige Spieler der Sounders, Musiker und der Miteigentümer des Vereins und Fernsehstar Drew Carey auf.

"Diese rekordverdächtige Veranstaltung ist mehr als nur eine Feier, sie ist ein Statement. Ein Statement, dass Seattle eine echte Fussballstadt und stolze Gastgeberstadt für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 ist", sagte Peter Tomozawa, CEO von Seattle FWC26. "Wir sind begeistert, mit unseren unglaublichen Partnern zusammenzuarbeiten, um unsere Gemeinschaft auf diese unvergessliche Weise zusammenzubringen."

Dieser Tag war auch ein wichtiger Meilenstein in der reichen Fussballgeschichte Seattles. Er markierte nicht nur den Einzug der Sounders in die erste erweiterte Klub-Weltmeisterschaft - ein Platz, den sie sich durch den Gewinn der Concacaf Champions League 2022 verdient hatten -, sondern war auch der Startschuss für den einjährigen Countdown zum ersten von sechs Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Lumen Field.

Während des Hissens der Flagge auf der imposanten Space Needle, mit dem am 13. Juni die Feierlichkeiten zur Klub-Weltmeisterschaft in der Emerald City begannen, sprach der ehemalige Sounders-Spieler und aktuelle Teambotschafter Steve Zakuani über die Leidenschaft der Region für das Spiel.

"Wir haben die Chance, das vor der ganzen Welt zu zeigen, nicht nur mit der Klub-WM, sondern natürlich auch mit der kommenden (FIFA-)Weltmeisterschaft 2026", sagte Zakuani. "Wir wurden nicht ohne Grund als eine der Gastgeberstädte ausgewählt, und ich denke, es ist eine gute Chance für uns zu zeigen, warum wir glauben, dass wir die Fussballhauptstadt der USA sind."

Am 15. Juni sahen mehr als 30.000 Fans, wie sich die Sounders in der zweiten Halbzeit zurückkämpften, bevor sie gegen Botafogo mit 1:2 unterlagen. Das packende Spiel in der Gruppe B war eines von sechs Spielen der Klub-WM in Seattle, darunter auch die kommenden Begegnungen der Sounders gegen den spanischen Spitzenklub Atlético de Madrid (19. Juni) und UEFA-Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (23. Juni).

Tickets für die Klub-Weltmeisterschaft und Hospitality-Pakete sind weiterhin über FIFA.com/tickets erhältlich.

Die Sounders werden in Zusammenarbeit mit ihrem Schwesterverein Seattle Reign (NWSL) und der RAVE Foundation die Klub-Weltmeisterschaft am 19. und 23. Juni mit Partys und Konzerten im Brick Park und kostenlosen Fanfesten im Occidental Park, der nur wenige Blocks nördlich des Stadions liegt, weiterfeiern.