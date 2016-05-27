Sanktion gegen Griechenland wegen Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers in einem Freundschaftsspiel

Der griechische Fussballverband (HFF) wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers im Freundschaftsspiel zwischen der Türkei und Griechenland am 17. November 2015 bestraft.

Das Spiel wird mit einer Forfait-Niederlage – mit dem Ergebnis von 3:0 für die Türkei – gewertet. Wegen Verletzung von Art. 55 Abs. 2 des FIFA-Disziplinarreglements hat die FIFA-Disziplinarkommission gegen den HFF zudem eine Geldstrafe von CHF 4000 verhängt.

Die Sanktion steht im Zusammenhang mit dem Spieler Apostolos Giannou, der mit der Verbandsmannschaft des australischen Fussballverbands bereits bei einem offiziellen Jugendwettbewerb spielte und das genannte internationale Spiel für Griechenland bestritt, ohne dass der HFF zuvor gemäß Art. 5 und Art. 8 Abs. 1 und 3 der Ausführungsbestimmungen zu den FIFA-Statuten einen Verbandswechsel beantragt hatte.