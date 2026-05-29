Royal Canadian Mint feiert die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Kanada mit einer neuen Ein-Dollar-Münze

Laut kanadischem Finanz- und Steuerminister verkörpert die Gedenkmünze „das Gefühl von Stolz und Zusammenhalt, das damit einhergeht, die Welt in unserem Land willkommen zu heissen“

Kanadier „wissen, wie sehr der Sport uns verbindet“

Kanada ist zum ersten Mal WM-Gastgeber mit Spielen in Vancouver und Toronto

Im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada feiert die Royal Canadian Mint gemeinsam mit Millionen von Fussballfans und bringt anlässlich des weltweit grössten Sportereignisses eine neue Ein-Dollar-Münze in Umlauf. Die als geprägte und kolorierte Version hergestellte Gedenkmünze wurde von Vertretern der Prägeanstalt und der FIFA auf dem Spielfeld des BC Place Stadium in Vancouver vorgestellt und ist seit dem 14. Mai im Umlauf.

Insgesamt werden in Toronto und Vancouver 13 WM-Partien ausgetragen, wobei die kanadische Nationalmannschaft in beiden Städten antritt. Kanada richtet das Turnier gemeinsam mit Mexiko und den USA aus. Zum ersten Mal in ihrer 96-jährigen Geschichte wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Mannschaften stattfinden. Zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli 2026 werden insgesamt 104 Begegnungen ausgetragen.

Royal Canadian Mint celebrates FIFA World Cup 2026™ with new commemorative $1 coin 00:48

„Die WM 2026 ist ein Meilenstein für unser Land, und diese Ein-Dollar-Münze symbolisiert das Gefühl von Stolz und Zusammenhalt, das damit einhergeht, die Welt in unserem Land willkommen zu heissen“, so der kanadische Finanz- und Steuerminister François-Philippe Champagne. „Die Kanadier wissen, wie sehr der Sport uns verbindet. Das ist zusammen mit dieser Endrunde einer der Gründe, warum wir kürzlich 755 Millionen kanadische Dollar in die Sportförderung investiert haben – die bislang höchste Summe seit 20 Jahren. Diese Münze verkörpert also auf ganz konkrete Weise ein globales Ereignis, das wirtschaftliche Chancen eröffnet und eine neue Generation von Kanadiern auf eine wahrhaft kanadische Art und Weise inspirieren wird.“

„Die Royal Canadian Mint freut sich, dass sie im Laufe der Jahre so viele bedeutende Momente des kanadischen Sports auf Münzen verewigt hat, und wir sind begeistert, mit einer Umlaufmünze einen neuen Meilenstein zu feiern: Die ersten Partien im Rahmen einer FIFA-WM der Männer, die jemals in Kanada ausgetragen werden“, so Simon Kamel, Interims-Präsident und CEO der Royal Canadian Mint. „Wir sind stolz darauf, ein unvergessliches Andenken geschaffen zu haben, während das kanadische Publikum seine Mannschaft bei ihrem allerersten WM-Auftritt auf heimischem Boden anfeuert.“

Die Münze wurde vom kanadischen Künstler Glen Green entworfen. Das zentrale Motiv auf der Rückseite ist der obere Teil des „FIFA26 CAN“-Ahornblatt-Mosaiks. Es ist auf der kolorierten Münze durch orangefarbene und rote Quadrate hervorgehoben und soll die Fans dazu motivieren, ihre Helden anzufeuern. Links davon ist das offizielle Emblem der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu sehen, während rechts ein fliegender Fussball abgebildet ist, unter dem Toronto und Vancouver als kanadische Austragungsorte eingraviert sind.

„Heute ist ein historischer Moment für unser Land, denn jetzt hat die WM 2026 eine eigene kanadische Münze“, sagte Vittorio Montagliani, der Vizepräsident der FIFA und Präsident der Concacaf. „Jetzt können wirklich alle Kanadier diese ganz besondere Münze in den Händen halten. Es ist ein kleiner Gegenstand mit grossem Symbolcharakter – diese Münze repräsentiert nicht nur ein Turnier, sondern auch Kanadas Rolle als Gastgeberland auf der Weltbühne. Sie steht auch für unsere Vorfreude, diesen Sommer die Welt willkommen zu heissen.“

Sowohl die kolorierten als auch die farblosen Versionen sind in einem 5er-Set erhältlich, das drei vernickelte 25-Cent-Münzen aus Stahl enthält, die die Themen „Canada Welcomes the World“ (Kanada heisst die Welt willkommen), das offizielle FIFA-WM-Maskottchen und „The Match“ (Das Spiel) zeigen. Kein Set gleicht dem anderen, denn durch den variablen Druck sind unzählige Varianten des Farbschemas der Verpackung innerhalb der offiziellen FIFA-Farbpalette entstanden.

Spezielle Wickelrollen mit 25 Münzen (in geprägter und kolorierter Ausführung) sind ebenfalls erhältlich, ebenso wie ein Box-Set mit beiden Rollentypen sowie eine geprägte und kolorierte Version der Gedenkmünze.

Anfang dieses Jahres brachte die Prägeanstalt eine umfangreiche Kollektion von Sammlermünzen aus Edelmetall zur Feier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auf den Markt. Weitere Informationen zu diesen kunstvoll gefertigten Münzprodukten sowie Wissenswertes über die Endrunde sind unter www.mint.ca/football erhältlich.