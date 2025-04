Rakan genießt die einmalige Chance der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™

Der in Dschidda geborene Student hofft, das Bewusstsein für die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an Großereignissen zu schärfen

Rakan Alzahrani, sehbehindert, ist einer von 420 Freiwilligen bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™ in Saudiarabien

Eines der Hauptziele der FIFA ist es, den Fussball auf und neben dem Spielfeld für alle zugänglich zu machen und Freude daran zu vermitteln. Rakan Alzahrani, einer der Der Volunteers der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™, trägt nicht nur dazu bei, dies in Saudiarabien umzusetzen, er ist der lebende Beweis dafür.

Der 20-jährige Alzahrani, der von Geburt an völlig blind ist, studiert am Institut für Reise- und Tourismusmanagement der König-Abdulaziz-Universität in Dschidda, der Gastgeberstadt des Turniers, und sammelt neben seinem Studium wertvolle Erfahrungen.