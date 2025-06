Pitbull und RedOne kreieren neue Version des legendären Hits „We Will Rock You“ als offiziellen Song der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

We Will Rock You wurde zusammen mit SALXCO UAM | Virgin Music Group rausgebracht und ist ein echter Schlachtruf für Fans und Spieler. Der Song wird bei allen 63 Spielen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft gespielt, angefangen beim heutigen Eröffnungsspiel zwischen Al Ahly FC und Inter Miami CF im Hard Rock Stadium in Miami. Mit Textpassagen wie „big achiever, big believer“ und Verweisen auf den Kampfgeist und die Widerstandskraft ist der Song ein Sinnbild für den Ehrgeiz und die Entschlossenheit der 32 Topklubs aus aller Welt, die um die neue Trophäe und den ersten wirklich globalen Weltmeistertitel kämpfen.