FIFA-PASS-Antragsverfahren offen

Beschleunigter Zugang zu Interviewterminen im Visumsverfahren für Inhaber von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Freiwilliges Opt-in-System zur Unterstützung internationaler Fans mit längeren Wartezeiten für ein US-Visum

78 Spiele in elf US-Städten bei der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams sowie drei Spielorte in Mexiko und zwei in Kanada

Das FIFA-Schnellverfahren für Terminbuchungen (FIFA-PASS) für Inhaber von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist jetzt online. FIFA-PASS ist ein freiwilliges Opt-in-System, das Inhabern von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beschleunigten Zugang zu Interviewterminen im Visumsverfahren für die USA bietet.

Alle Inhaber von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden vom FIFA-Ticketzentrum in den nächsten Tagen über FIFA-PASS sowie das Verfahren zur Teilnahme am System informiert. Künftige Ticketkäufer erhalten zum Zeitpunkt des Ticketkaufs dieselbe Opt-in-Möglichkeit.

Die Initiative richtet sich besonders an Fans in Ländern mit derzeit längeren Wartezeiten für Interviewtermine (siehe Wartezeiten Ihres Landes hier).

Fans aus Ländern, die am elektronischen System für Reisegenehmigungen (U.S. Visa Waiver Programme (ESTA)) teilnehmen und/oder aus Ländern, die derzeit offene Interviewtermine haben, müssen FIFA-PASS nicht verwenden und können ein Visum oder ein ESTA direkt beim US-Aussenministerium – FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beantragen.

FIFA-PASS wurde im November 2025 im Beisein von US-Präsident Donald Trump, US-Aussenminister Marco Rubio, US-Heimatschutzministerin Kristi Noem, Mitgliedern der Arbeitsgruppe des Weissen Hauses und FIFA-Präsident Gianni Infantino präsentiert.

Das System ist ein wichtiger Meilenstein bei den Vorbereitungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen der FIFA und der Arbeitsgruppe des Weissen Hauses im Hinblick auf ein wirklich wegweisendes globales Turnier.

2026 wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erstmals mit 48 Teams ausgetragen. Gespielt wird in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA. Insgesamt 78 Spiele finden in elf US-amerikanischen Städten statt, die restlichen in drei Städten in Mexiko sowie deren zwei in Kanada.

Mit voraussichtlich mehr als sechs Millionen verkauften Tickets ist FIFA-PASS ein wichtiges Instrument, um die Fans zu unterstützen und ihnen bei der grössten Sportveranstaltung der Welt eine reibungslose Einreise zu gewährleisten.