FIFA Partner bei einem Seminar zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung chinesischer Profiklubs

FIFA technischer Partner bei einem dreitägigen Seminar zu nachhaltiger Vereinsentwicklun

Führungskräfte aus den obersten drei chinesischen Fussballligen im Austausch mit internationalen Experten

Initiative Teil des Engagements der FIFA zur Stärkung von Klubs sowie zum langfristigen Wachstum des Fussballs

Gestern endete die zweite Ausgabe des Seminars der chinesischen Profifussballliga zur nachhaltigen Entwicklung chinesischer Profifussballklubs, bei der die FIFA als technischer Partner fungierte.

Am dreitägigen Seminar in Xi’an nahmen Führungskräfte von Klubs der drei höchsten Spielklassen des chinesischen Fussballs teil. Die Veranstaltung war Teil des FIFA-Programms zur Liga- und Klubprofessionalisierung, das die Strukturen und die langfristige Wirtschaftlichkeit des Profifussballs auf der ganzen Welt fördert.

Als technischer Partner steuerte die FIFA internationales Fachwissen in den folgenden Schlüsselbereichen der Vereinsentwicklung bei: Klubführung, Geschäfts- und Sportmodelle, Marketing, Fanbeteiligung, Spieltagsbetrieb und Geschäftsstrategie. Das Seminar bot die Gelegenheit für einen sinnvollen Austausch zwischen lokalen Akteuren und führenden Persönlichkeiten aus der gesamten internationalen Fussballszene.

Neben den FIFA-Experten Pedro Correia (ehemaliger Geschäftsführer der portugiesischen Fussballliga) und Luis Rodríguez (ehemaliger Präsident des FC Juárez) waren internationale Gastredner vor Ort, angeführt von Scott Hudson (Geschäftsführer der Western Sydney Wanderers), David Dome (Generaldirektor bei Wellington Phoenix) und Alvaro Carias, der bei der FIFA für die strategische Entwicklung im Profifussball zuständig ist.

Das Seminar zeigte, wie wichtig Zusammenarbeit und Wissensaustausch für den Aufbau widerstandsfähiger, gut geführter Klubs ist, die die Zukunft des Sports sowohl national als auch international vorantreiben können.

Ornella Desirée Bellia, Direktorin für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball bei der FIFA, sagte: „Die VR China ist ein sehr interessantes Fussballökosystem, dessen Grösse einzigartig ist. Die Ambitionen sind klar. Als technischer Partner hilft die FIFA der chinesischen Profifussballliga und deren Klubs dabei, ihr Potenzial zu nutzen, indem sie internationales Fachwissen weitergibt und bewährte Standards in Bereichen wie Klubführung, Management und nachhaltige Entwicklung fördert. Langfristige Fortschritte im Fussball sind nur möglich, wenn Klubs, Ligen und die FIFA-Mitgliedsverbände gemeinsam vorwärtsgehen. Genau darum geht es bei dieser Initiative.“