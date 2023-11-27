Auslosungen für die historischen Olympischen Jugendfutsalturniere 2026 in Dakar

Auslosungen für die Olympischen Jugendfutsalturniere 2026 in Dakar am 21. Mai am FIFA-Sitz in Zürich

Futsal im olympischen Rampenlicht bei der ersten olympischen Veranstaltung in Afrika, 16 teilnehmende Teams aus aller Welt dabei

Start des Frauenturniers am 1. November, Finale der Männer am 12. November als krönender Abschluss

Gebannt blickt die Welt am 21. Mai 2026 auf den FIFA-Sitz nach Zürich (Schweiz), wenn die Olympischen Jugendfutsalturniere der Männer und Frauen 2026 in Dakar ausgelost werden.

Ermittelt werden die Gruppen der beiden Turniere mit je acht Teams aus aller Welt, während sich Senegal auf die Olympia-Premiere in Afrika vorbereitet.

Die Olympische Jugendfutsalturniere werden in der Dakar-Arena in Diamniadio und im Iba-Mar-Diop-Komplex in Dakar ausgetragen. Das Frauenturnier beginnt am Sonntag, 1. November, das Männerturnier endet am Donnerstag, 12. November.

Mit von der Partie sind insgesamt 160 Spieler, je 80 pro Turnier, die höchstens 17 Jahre alt sind und vom 1. bis zum 12. November 32 Spiele austragen. Die Turniere beginnen im Iba-Mar-Diop-Komplex und enden mit den Finalspielen in der Dakar-Arena.

Die Turniere sind ein weiterer Beleg für die zunehmende Bedeutung des Futsals auf der olympischen Bühne nach der erfolgreichen Premiere bei den Olympischen Jugendspielen 2018 in Buenos Aires. Die Spiele 2026 in Dakar sind ein weiterer Meilenstein für den Sport, der die rasante und technisch anspruchsvolle Sportart einer neuen Generation von Spielern und Fans in Afrika und rund um die Welt näherbringt.

Die Amadou-Mahtar-Mbow-Universität in Diamniadio beherbergt das Olympische Jugenddorf, während sich Tausende junger Menschen im Rahmen von Gemeinschaftsprogrammen, Bildungsinitiativen und kostenlosen Ticketangeboten an den Spielen beteiligen werden.

Weitere Informationen zu den Auslosungsverfahren, den teilnehmenden Teams und den Übertragungsmodalitäten werden zu gegebener Zeit auf den offiziellen FIFA-Kanälen mitgeteilt.

Olympisches Jugendfutsalturnier der Männer: Afghanistan (AFC), Marokko (CAF), Panama (Concacaf), Argentinien, Paraguay (CONMEBOL), Salomon-Inseln (OFC), Portugal (UEFA), Senegal (Gastgeber)