Offizieller Song von Nour x Yarden für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™

„TMRW’S GOAT“, offizieller Song der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™, jetzt auf allen grossen Streamingdiensten verfügbar

Track von ägyptisch-nigerianischem Duo Nour x Yarden, der Nachwuchstalente und Fans gleichermassen begeistert

Kartenverkauf in Gang für erstes FIFA-Turnier mit 48 Teams und einem Festivalkonzept, das am nächsten Montag in der topmodernen Aspire Zone beginnt

Zusammen mit den beiden aufstrebenden Künstlern Nour (Ägypten) und Yarden (Nigeria) hat die FIFA „TMRW’S GOAT“, den offiziellen Song der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™, produziert.

Die mehrsprachige Hymne liefert einen inspirierenden Soundtrack für das mit Spannung erwartete Fussballfestival, das vom 3. bis zum 27. November 2025 in der Aspire Zone in Katar über die Bühne geht. Der Track ist ab sofort auf allen grossen Streamingdiensten verfügbar. Popsängerin Nour aus Kairo sorgt mit ihren einfühlsamen Texten in zwei Sprachen für Intimität und Kopfkino. Nach ihrer erfolgreichen ersten Single „Meen Ysadak“ steht sie mit ihrer eingängigen Stimme und ihrer Kreativität vor einem weiteren grossen Karriereschritt.

Nach der Veröffentlichung des Tracks sagte Nour: „Bei diesem Song dabei zu sein, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Die FIFA U-17-Weltmeisterschaft bietet jungen Spielern den Stoff für Träume – die Möglichkeit, etwas Neues und Inspirierendes zu schaffen. Die Zusammenarbeit mit Yarden hat gezeigt, was möglich ist, wenn verschiedene Welten zusammenkommen. Der Song ist wie eine Hymne. Ich hoffe, dass die jungen Spieler und alle, die den Song hören, diese Energie spüren und verinnerlichen.“

Der in Lagos aufgewachsene Yarden verschmilzt Soul, Rhythm und globalen Vibe zu einer neuen Form des Afrobeats. Nach seinem Durchbruch 2023 mit dem viralen Hit „Wetin“ ist er eine der aufregendsten und angesagtesten Stimmen Nigerias. Seine Musik steht für eine neue Generation afrikanischer Künstler, die weder Furcht noch Grenzen kennt und damit den globalen Sound prägt.

„Bei ,TMRW’S GOAT‘ geht es um Energie, Träume und den Willen junger Spieler, selbst Geschichte zu schreiben“, betonte Yarden. „Bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft werden Legenden von morgen geboren. Dieser Song erinnert daran, dass hier Klasse entsteht. Die Zusammenarbeit mit Nour aus Ägypten macht das alles noch Spezieller. Sie zeigt, wie Musik und Fussball Kulturen vereinen und die nächste Generation inspirieren können.“

Die Einheit und der Wettkampfgeist, die der Track zum Ausdruck bringt, sind auch Merkmale der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, für die am nächsten Montag ein neues, aufregendes Kapitel beginnt.

Erstmals überhaupt sind bei einem FIFA-Turnier 48 Teams dabei. Zu sehen sind wiederum die grössten Fussballtalente der Welt, die sich erstmals auf einer globalen Bühne präsentieren.