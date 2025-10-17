Offizieller Song der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™ veröffentlicht

Beschwingte Turnierhymne „Marhba Bik“ auf allen grossen Streamingdiensten abrufbar

Zusammenarbeit von zwei der berühmtesten Stimmen Marokkos: Rym und Inez Atili

Tickets für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™, die von heute bis zum 8. November dauert, unter FIFA.com/tickets erhältlich

Der offizielle Song der diesjährigen FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™, „Marhba Bik“ (auf Deutsch: „Willkommen“), bietet mit seiner Kombination aus feenhaften Stimmen und mitreissenden Beats einen fesselnden Soundtrack für das Turnier, das von heute bis zum 8. November in Marokko ausgetragen wird. Es ist dies der erste FIFA-Frauenwettbewerb auf afrikanischem Boden. Die beschwingte und melodische Hymne kann ab sofort auf allen wichtigen Streamingdiensten heruntergeladen werden.

Der Song ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der marokkanischen Künstlerin Rym und der marokkanisch-niederländischen Sängerin Inez Atili, besser bekannt als Inez.

Rym ist eine der führenden Stimmen einer aufregenden neuen Generation nordafrikanischer Künstler. Die Sängerin aus Casablanca verfügt über ein breites musikalisches Repertoire, das traditionelle marokkanische Klänge mit zeitgenössischem Elektro-Pop verbindet.

Inez veröffentlichte 2019 ihre erste Single, nachdem sie in den sozialen Medien viral gegangen war. Seither hat sie eine Reihe von Hits produziert, die insgesamt über 180 Millionen Streams erreicht haben.

„Nichts bringt die Menschen so zusammen wie Fussball und Musik. Dieser Song widerspiegelt den herzlichen Empfang, den alle in Marokko bei dieser historischen Veranstaltung erfahren werden“, sagte Inez.

Rym fügte hinzu: „,Marhba Bik‘ fängt den Geist dieses Turniers ein, das den Menschen aus aller Welt unsere Kultur näherbringt und ein unvergessliches Erlebnis bietet.“

Das auf 24 Teams erweiterte Turnier, das in Marokkos Hauptstadt Rabat ausgetragen wird, bietet einigen der grössten künftigen Stars des Frauenfussballs eine Bühne – ganz nach dem Turniermotto „Stoff für Träume“.