Offizielle Hospitality-Pakete für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ nun erhältlich

Grosses Angebot an geselligen, erstklassigen und luxuriösen Hospitality-Erlebnissen in den zwölf Stadien für die 63 Spiele, einschliesslich des Finales im MetLife-Stadion

Fussballfans, Freunde und Familien auf der Suche nach einem einmaligen Erlebnis oder Unternehmen, die ihren Angestellten und Gästen etwas ganz Besonderes bieten wollen, können sich nun offizielle Hospitality-Pakete samt Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sichern. Erstklassige Sitzplätze u. a. in pulsierenden Hospitality-Lounges oder exklusiven Suiten in einigen der atemberaubendsten Stadien der Welt sind ab sofort online auf FIFA.com/hospitality oder bei zugelassenen Verkaufsstellen erhältlich.

Gemäss FIFA-Mitteilung von letztem Dezember ist BEYOND Hospitality offizieller Hospitality-Anbieter der ersten Ausgabe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die von Samstag, 14. Juni 2025, bis Sonntag, 13. Juli 2025, in zwölf Stadien in den USA ausgetragen und die Welt wie kein Klubwettbewerb zuvor umspannen wird. Dieses mit Spannung erwartete Turnier mit 32 der besten Klubs der Welt wird den Klubfussball in die Welt hinaustragen. Mit seinen offiziellen Hospitality-Angeboten für dieses einzigartige Turnier bietet BEYOND Hospitality den Gästen ein unvergessliches Erlebnis.