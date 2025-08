Noch ein Monat bis zur FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™

Um die Menschen noch mehr für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ zu begeistern, macht die U-17-WM-Trophäe an allen vier Spielorten Halt. Die Trophäe, die die Klasse der 24 teilnehmenden Teams symbolisiert, wird an folgenden Orten zu sehen sein: Bundaran HI in Jakarta (15. Oktober), Cikapayang Dago Park in Bandung (22. Oktober), Balai Pemuda in Surabaya (29. Oktober) und Gapura Ngarsopuro in Surakarta (5. November).