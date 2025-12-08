Neuseeland als Gastgeber der FIFA Series 2026™ bestätigt

Neuseeland erstmals Austragungsort der FIFA Series™

ergrösserte Ausgabe 2026 mit bedeutungsvollen Freundschaftsspielen zwischen Nationalteams aller Konföderationen

Engagement der FIFA für globale Fussballförderung vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bekräftigt

Neuseeland wurde als Austragungsort der Ausgabe 2026 der FIFA Series™ bestätigt. Die Bekanntgabe ist ein weiterer Schritt beim globalen Ausbau der Serie, bei der Nationalteams verschiedener Konföderationen im Fenster März/April hochstehende Freundschaftsspiele bestreiten.

Das neuseeländische Nationalteam hat 2024 an der ersten Ausgabe der FIFA Series™ teilgenommen, damals gegen Gastgeber Ägypten und Tunesien gespielt und somit einen direkten Bezug zu den Anfängen des Wettbewerbs.

Bei der Ausgabe 2026 finden alle Spiele in Aotearoa Neuseeland in Tāmaki Makaurau Auckland statt.

Mit dem Angebot weiterer Veranstaltungsmöglichkeiten für Länder rund um die Welt sowie der Verbesserung des Zugangs zu hochstehenden internationalen Begegnungen bekräftigt die FIFA ihr Engagement für die globale Fussballförderung.

„Das ist gigantisch“, sagte Andrew Pragnell, Geschäftsführer des neuseeländischen Fussballverbands. „Die Menschen können die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 kaum erwarten. Zwei letzte Spiele zu Hause gegen starke internationale Konkurrenz zum Abschied des Teams ist phänomenal.“