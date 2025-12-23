Neuer FIFAe Club World Cup™ mit „Football Manager“ ab 2026

Neue klubbasierte E-Sport-Veranstaltung auf „Football Manager“

Fussballklubs aus aller Welt zur Teilnahme eingeladen

Teil der wachsenden E-Sport- und Gaming-Plattform FIFAe

Die FIFA und Sports Interactive präsentieren ab 2026 den FIFAe Club World Cup™ mit „Football Manager“. Zum ersten Mal bietet Football-Manager-E-Sport ein klubbasiertes Wettbewerbsformat und bringt die legendäre Managementsimulation näher an den Klubfussball, wie ihn Fans kennen und mögen.

Beim neuen Format kämpfen Topklubs aus aller Welt um globale E-Sport-Titel. Die Spieler bekommen zudem die Möglichkeit, ihre Lieblingsteams in einem absolut immersiven digitalen Fussballerlebnis zu vertreten. Der Wettbewerb vereint strategische Tiefe, Managementkompetenz und den langfristigen Kaderaufbau in einem E-Sport-Wettkampfumfeld.

Die Veranstaltung knüpft an den Erfolg der ersten Ausgabe 2024 in Liverpool an, die von der Community viel Lob erhalten hat und für ihr innovatives Konzept mit Branchenpreisen ausgezeichnet wurde.

Teams aus aller Welt können 2026 an einem erweiterten Qualifikationsformat teilnehmen, um ihren offiziellen Vertreter zu bestimmen. Bei der Veranstaltung verschmilzt die Begeisterung für den Klubfussball mit der strategischen Tiefe des „Football Manager“. Es ist eine grossartige Kombination von E-Sport und Fussball, die die nächste Generation von Managertalenten in den Blickpunkt rückt.