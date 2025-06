Neue Marke für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ vor der Ausgabe 2025 in Marokko präsentiert

Die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ präsentiert sich mit einer aufgefrischten Marke, ehe das Turnier fünfmal in Folge in Marokko ausgetragen wird. 2025 wird die U-17-Frauen-WM erstmals mit 24 Teams durchgeführt. Es ist der Beginn einer neuen Ära, was sich auch in der Marke widerspiegelt.