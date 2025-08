Nachruf auf Franz Beckenbauer: 1945-2024

Franz Beckenbauer war jahrzehntelang eine legendäre Figur des deutschen und internationalen Fussballs. Zunächst als Spieler, dann als Trainer und später als Funktionär. Der gebürtige Münchner schloss sich als Jugendspieler dem FC Bayern München an, bevor dieser zu seiner heutigen Dominanz gelangte. Er verhalf dem Verein zu vier Bundesliga-Titeln, vier DFB-Pokalen, drei Europapokalen und einem UEFA-Pokal der Pokalsieger. Später in seiner Karriere war er mit Hamburg erneut in der Bundesliga erfolgreich und gewann mit New York Cosmos drei Titel in der North American Soccer League. Der Verteidiger definierte die Rolle des Liberos mit seinen schnellen Bewegungen und seiner bemerkenswerten Technik, die es ihm ermöglichte, mühelos zwischen Verteidigung und Angriff zu wechseln. Dieser elegante Stil und seine Führungsqualitäten auf dem Spielfeld brachten ihm während seiner Karriere den Spitznamen Der Kaiser ein.

Seine größten Triumphe feierte Beckenbauer jedoch im unverwechselbaren schwarz-weißen Trikot der Bundesrepublik Deutschland. Im Alter von 20 Jahren stand er im Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft England 1966™ als seine Mannschaft mit 2:4 nach Verlängerung gegen England verlor. Nach dem Gewinn der UEFA-Europameisterschaft 1972 führte er sein Land zum Sieg bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1974™ im eigenen Land und wurde 1982 zum Ehrenspielführer der Nationalmannschaft ernannt. Nach 103 Länderspielen und 14 Toren zog sich Beckenbauer 1977 im Alter von 31 Jahren aus dem internationalen Fussball zurück, bevor er 1983 seine Vereinskarriere bei New York Cosmos beendete. Er wurde zweimal mit dem Ballon d'Or und viermal mit dem Titel "Deutschlands Fussballer des Jahres" ausgezeichnet, in die FIFA-Weltauswahl des 20. Jahrhunderts gewählt und mit dem FIFA-Verdienstorden sowie dem FIFA Presidential Award geehrt. In Deutschland wurde er zum Spieler des Jahrhunderts gekürt und mit den drei höchsten Auszeichnungen des Verdienstordens ausgezeichnet.

In Erinnerung an Franz Beckenbauer Previous 01 / 15 Germany Trophy Lift 1974 Beckenbauer 02 / 15 686173864 03 / 15 1966_BECKENBAUER_BEST_YOUNG_PLAYER 04 / 15 New York Cosmos legends Pele (L) and Franz Beckenbauer 05 / 15 Former German football player Franz Beckenbauer holds his trophy as he attends the opening gala for the Hall of Fame of German Football at the German Football Museum 06 / 15 61st FIFA Congress - 01-Jun, 2011 07 / 15 2006 FIFA World Cup Germany(tm) 08 / 15 2010 FIFA World Cup South Africa(tm) Final Draw 09 / 15 FIFA U-17 Womens World Cup New Zealand 2008 10 / 15 FC Bayern Munich coach Franz Beckenbauer celebrates winning the German Bundesliga 1993/94 11 / 15 West German captain Franz Beckenbauer raises his arms 12 / 15 Franz Beckenbauer, West Germany coach, at the final of the 1990 FIFA World Cup 13 / 15 Franz Beckenbauer of Germany, Pele of Brazil and Bobby Charlton of England 14 / 15 German football manager and former footballer Franz Beckenbauer is crowded by photographers, his winner's medal around his neck, among people following the final of the 1990 FIFA World Cup 15 / 15 Bayern Munich's Franz Beckenbauer, right, holds aloft the West German Championship trophy Next

Nachdem er 1984 zum Trainer der Bundesrepublik Deutschland ernannt worden war, führte Beckenbauer die Nationalmannschaft zwei Jahre später ins Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Mexico 1986™, wo sie mit 2:3 gegen Diego Maradonas Argentinien verlor. Als die beiden Mannschaften 1990 in Italien im Finale aufeinandertrafen, besiegte der Kaiser seinen südamerikanischen Gegner mit 1:0 und wurde damit nach Mario Zagallo zum zweiten Spieler und Trainer, der die Weltmeisterschaft gewann. Während seiner Zeit als Präsident des Vereins zwischen 1994 und 2009 war er zwei weitere Male Interims-Trainer des FC Bayern München, mit dem er in dieser Zeit die Bundesliga und den UEFA-Pokal gewann. Beckenbauer war außerdem Vorsitzender des lokalen Organisationskomitees für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ in Deutschland und war zwischen 1999 und 2016 Mitglied zahlreicher FIFA-Kommissionen, darunter das FIFA-Exekutivkomitee (jetzt FIFA-Rat), die Fussballkommission, die Strategiekommission, die Fussball-Taskforce 2014 und die Organisationskommission für die FIFA U-20- und U-17-Frauen-Weltmeisterschaften.