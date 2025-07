Unvergessliches Erlebnis bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ für Militärveteranen und deren Familien dank FIFA und Vet Tix

Mehr als 53.000 Freikarten für aktive Soldaten und Veteranen als Dank für deren Dienst

Von der FIFA gespendete Freikarten auch für lokale Wohltätigkeits-, Bürger- und Jugendorganisationen

Seit 2008 mehr als 30,2 Millionen Freikarten für Sportveranstaltungen, Konzerte und Shows von Vet Tix an das US-Militär verteilt

Unter den Millionen von Fans, die in diesem Sommer in den Genuss der bahnbrechenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ kamen, gab es eine ganz besondere Gruppe von Ehrengästen, die von der FIFA zu den Spielen eingeladen wurden, nämlich US-Militärveteranen und ihre Familien.

Dank Spenden an die Veteran Tickets Foundation, kurz Vet Tix, konnten Männer und Frauen, die ihrem Land gedient haben oder noch immer dienen, zusammen mit ihren Angehörigen Spiele bei diesem historischen Turnier besuchen. Insgesamt 53.863 Tickets verteilten die FIFA und Vet Tix in allen elf Städten, in denen Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ stattfanden.

Die Nachrichten und Social-Media-Posts von begeisterten Fans, die dank dieser Initiative im Stadion waren, zeigen, was ein solches Erlebnis bewirken kann. „Vielen Dank an die FIFA und Vet Tix für die einmalige Gelegenheit, beim Halbfinale zwischen dem Chelsea FC und dem Fluminense FC live dabei zu sein! Das war unvergesslich“, schrieb Cesar, der während zehn Jahren in der US-Armee diente, auf der Vet-Tix-Website. „Die Stimmung, die Fans und die Weltklassespieler auf dem Platz trugen zu einem einzigartigen Erlebnis bei. Solche Momente zeigen die enorme Wertschätzung gegenüber uns Veteranen. Für diese grosszügige Geste bin unendlich dankbar. Herzlichen Dank an die FIFA für diese unglaubliche Unterstützung!“

Everet, der während 18 Jahren in der US-Armee diente, besuchte mit seiner Familie am 4. Juli in Orlando das Viertelfinale zwischen Al Hilal und Fluminense.

„Unseren Unabhängigkeitstag mit dem euphorischen Publikum bei diesem spannenden Spiel zu feiern, war etwas ganz Besonderes“, schrieb Everet. „Ihre Grosszügigkeit bedeutet mir unheimlich viel. Für uns Veteranen schaffen solche Momente bleibende Erinnerungen und geben uns etwas, auf das wir uns freuen können. Wir sind unglaublich dankbar für Ihr Wohlwollen und die fortwährende Unterstützung der Veteranen-Gemeinschaft.“

Für das Lincoln Financial Field in Philadelphia spendete und verteilte Vet Tix mit 9596 Freikarten am meisten Tickets. In Atlanta, Miami, Orlando, Los Angeles und Seattle wurden über 6000 Eintrittskarten verschenkt.

Die FIFA hat an allen elf Spielorten auch Eintrittskarten an Wohltätigkeits-, Bürger- und Jugendorganisationen für Mitglieder und Bedürftige gespendet, die für eine einmalige Farbenpracht, Begeisterung und Stimmung sorgten.

„Wir bei der FIFA sind überzeugt, dass der Fussball nicht nur ein Sport ist, sondern auch viel Positives bewirken kann“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino im Juni. „Wir setzen uns mit aller Kraft für den positiven sozialen Wandel, Inklusion, Gleichstellung, Entwicklung und Chancen ein.“

Vet Tix arbeitet seit 2008 mit einer Vielzahl von Sportarten, Ligen, Veranstaltern und Veranstaltungsorten zusammen, damit Menschen, die so viel geopfert haben, sich willkommen fühlen und Wertschätzung erfahren. Zu diesem Zweck hat Vet Tix mehr als 30,2 Millionen Freikarten für diverse Sport-, Musik- und Bühnenveranstaltungen an Veteranen und Angehörige aller Zweige des US-Militärs verteilt.