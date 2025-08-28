Mattias Grafström nimmt an der Jahreskonferenz der nordischen Mitgliedsverbände teil

Während seines Besuchs in Island traf FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström mit den Präsidenten und Generalsekretären aller sechs nordischen Mitgliedsverbände (MAs) zusammen, besuchte mehrere eigens für den Fussball errichtete Anlagen und nahm an zwei Fussballspielen in der Hauptstadt teil. Anlass war die Jahreskonferenz der nordischen Mitgliedsverbände, die am 15. und 16. August in und um Reykjavík stattfand. Grafström, der die schwedische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde vom Präsidenten des isländischen Fussballverbands (KSÍ), Thorvaldur Örlygsson, empfangen. Zu ihnen gesellten sich Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter des dänischen Fussballverbands (DBU), des Färöischen Fussballverbands (FSF), des finnischen Fussballverbands (SPL), des norwegischen Fussballverbands (NFF), des schwedischen Fussballverbands (SvFF), des KSÍ und der UEFA. Das produktive Wochenende begann für Herrn Grafström am Abend des 14. August, als er das Qualifikationsspiel zur UEFA Europa League zwischen Breiðablik und HŠK Zrinjski Mostar in Kopavogur, südlich der Innenstadt von Reykjavik, besuchte. Am nächsten Tag begann die Arbeit mit Besprechungen und Präsentationen zu Themen von gemeinsamem strategischem und entwicklungsbezogenem Interesse. Anschließend folgte eine Audienz bei der Präsidentin der Republik Island, Halla Tómasdóttir, in ihrer offiziellen Residenz in Bessastaðir, die selbst ehemalige College-Spielerin und bis heute ein begeisterter Fussballfan ist.