Mattias Grafström nimmt an der Jahreskonferenz der nordischen Mitgliedsverbände teil

Die vielbeschäftigte Veranstaltung fand vom 15. bis 16. August in Reykjavík, Island, statt und umfasste Treffen, Präsentationen und Besichtigungen von Einrichtungen.
FIFA-Generalsekretär Grafström wurde von den Präsidenten, Generalsekretären und Mitarbeitern aller sechs nordischen Mitgliedsverbände begleitet.
Grafström besuchte während seiner Reise auch ein Männer- und ein Frauenspiel.
Während seines Besuchs in Island traf FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström mit den Präsidenten und Generalsekretären aller sechs nordischen Mitgliedsverbände (MAs) zusammen, besuchte mehrere eigens für den Fussball errichtete Anlagen und nahm an zwei Fussballspielen in der Hauptstadt teil. Anlass war die Jahreskonferenz der nordischen Mitgliedsverbände, die am 15. und 16. August in und um Reykjavík stattfand. Grafström, der die schwedische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde vom Präsidenten des isländischen Fussballverbands (KSÍ), Thorvaldur Örlygsson, empfangen. Zu ihnen gesellten sich Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter des dänischen Fussballverbands (DBU), des Färöischen Fussballverbands (FSF), des finnischen Fussballverbands (SPL), des norwegischen Fussballverbands (NFF), des schwedischen Fussballverbands (SvFF), des KSÍ und der UEFA. Das produktive Wochenende begann für Herrn Grafström am Abend des 14. August, als er das Qualifikationsspiel zur UEFA Europa League zwischen Breiðablik und HŠK Zrinjski Mostar in Kopavogur, südlich der Innenstadt von Reykjavik, besuchte. Am nächsten Tag begann die Arbeit mit Besprechungen und Präsentationen zu Themen von gemeinsamem strategischem und entwicklungsbezogenem Interesse. Anschließend folgte eine Audienz bei der Präsidentin der Republik Island, Halla Tómasdóttir, in ihrer offiziellen Residenz in Bessastaðir, die selbst ehemalige College-Spielerin und bis heute ein begeisterter Fussballfan ist.
Grafström nutzte auch die Gelegenheit, den Hauptsitz des KSÍ zu besuchen, wo er sich mit Herrn Örlygsson, Generalsekretär Eysteinn Pétur Larusson und Mitarbeitern des Verbandes traf. Die Einladung von Herrn Örlygsson folgte auf sein Treffen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem FIFA-Generalsekretär im April 2024 in Paris, Frankreich. Dort diskutierten die beiden über die beeindruckenden Fortschritte Islands auf der internationalen Bühne sowie über den Antrag des KSÍ auf Aufnahme in die Talentförderung der FIFA und die wichtige Fussballinfrastruktur des Inselstaates. Zurück in Island sah Grafström diesen Monat einige der ausgeklügelten, klimatisierten Infrastrukturen mit eigenen Augen, darunter die Midgardur-Sporthalle im nahe gelegenen Gardabaer. Midgardur wurde 2022 fertiggestellt und ist groß genug, um einen Fussballplatz in voller Größe aufzunehmen. Das ganzjährige Spiel, das durch solche spektakulären Einrichtungen ermöglicht wird, hat die Landschaft und das Schicksal des isländischen Fussballs für immer verändert. Die nordische Konferenz endete am 16. August im Laugardalsvöllur, dem Nationalstadion, wo Grafström und seine Kollegen miterlebten, wie Breiðablik FH im spannenden Finale des isländischen Frauenpokals mit 3:2 besiegte.