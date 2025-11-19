FIFA-Legenden Karembeu, Materazzi und Dahlin Assistenten bei den Auslosungen des Play-off-Turniers und der europäischen Play-offs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Ziehung der Begegnungen um die letzten sechs Startplätze bei der Endrunde mit insgesamt 48 Teams

Weltmeister Karembeu und Materazzi sowie Dahlin, mit Schweden 1994 WM-Dritter, Auslosungsassistenten

Anpassung des Auslosungsverfahrens nach Veröffentlichung der neusten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste

Die beiden Weltmeister Christian Karembeu und Marco Materazzi sowie Martin Dahlin, der bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ mit Schweden den dritten Platz eroberte, sind diesen Donnerstag Assistenten bei den Auslosungen des Play-off-Turniers und der europäischen Play-offs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Bei den beiden Auslosungen erfahren die verbliebenen 22 Nationen (sechs beim FIFA-Play-off-Turnier und 16 bei den europäischen Play-offs), wen sie schlagen müssen, um sich für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu qualifizieren, die 2026 erstmals mit 48 Teams und in drei Ländern (Kanada, Mexiko und USA) ausgetragen wird. Ab 13 Uhr MEZ wird am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) zuerst das Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ausgelost, im Anschluss folgt die Auslosung der europäischen Play-offs.

Karembeu, der 1998 mit Gastgeber Frankreich Weltmeister wurde, ist Assistent bei der Auslosung des Play-off-Turniers für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Mit von der Partie ist auch das Geburtsland des ehemaligen Mittelfeldspielers, Neukaledonien (OFC). Dazu kommen der Irak (AFC), die DR Kongo (CAF), Jamaika und Suriname (Concacaf) sowie Bolivien (CONMEBOL).

Assistenten bei der Auslosung der europäischen Play-offs sind Materazzi, der sich 2006 mit Italien zum Weltmeister gekrönt hat, sowie der ehemalige Torjäger Dahlin, der bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ in den USA viermal für Schweden getroffen hat. Teilnehmer der europäischen Play-offs sind Albanien, Bosnien und Herzegowina, Dänemark, die Republik Irland, Italien, Kosovo, Nordirland, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Schweden, die Slowakei, Tschechien, die Türkei, die Ukraine und Wales.

Die Auslosungen werden von Melanie Winiger präsentiert und von FIFA-Turnierdirektor (USA) Manolo Zubiria geleitet. Play-offs im Überblick Das Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit sechs Teams sowie die europäischen Play-offs mit 16 Teams werden im Länderspielfenster vom 23. bis zum 31. März 2026 ausgetragen. Beim Play-off-Turnier treffen in den beiden Finalspielen die Gewinner der beiden Halbfinalpartien zwischen den ungesetzten Teams auf die beiden gesetzten Teams und spielen um zwei Startplätze bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Für die europäischen Play-offs qualifizieren sich die zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation sowie die vier am besten platzierten Gruppensieger der UEFA Nations League. Die 16 Teams werden in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gelost. In jeder Gruppe werden zwei Halbfinalspiele zwischen je einem gesetzten und ungesetzten Team ausgetragen. Die Gewinner der beiden Halbfinalspiele bestreiten das Finale, das ebenfalls aus einem Direktduell ohne Rückspiel besteht. Die vier Finalsieger qualifizieren sich für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die von Donnerstag, 11. Juni, bis Sonntag, 19. Juli 2026, in 16 atemberaubenden Städten über die Bühne geht.

Das Auslosungsverfahren sowohl des Play-off-Turniers für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ als auch der europäischen Play-offs wird gemäss der neusten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste angepasst. Für Informationen zum Auslosungsverfahren des Play-off-Turniers für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hier klicken

Für Informationen zum Auslosungsverfahren der europäischen Play-offs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hier klicken