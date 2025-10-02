Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ geben in FIFA® Heroes ihr Videospieldebüt als spielbare Charaktere

Auftakt zu einer weiteren aufregenden Phase des wachsenden Gaming-Portfolios der FIFA

2026: Veröffentlichung des Videospiels, das die offiziellen FIFA-Maskottchen, Fussballlegenden und Figuren aus Kultserien und -filmen zusammenbringt

Vereinbarung als Zeichen für das fortwährende Engagement der FIFA zur Steigerung des Fanerlebnisses mithilfe neuer Technologien

Der Weltfussballverband FIFA hat heute in Zusammenarbeit mit Solace FIFA Heroes vorgestellt, ein rasantes Fünferfussball-Videospiel mit Fantasy-Flair, das auf der ganzen Welt spielt.

FIFA Heroes, das die offiziellen FIFA-Maskottchen, Fussballlegenden und Lieblingsfiguren aus Kultserien und -filmen zusammenbringt, erscheint 2026 für verschiedenste Plattformen, darunter Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox.

Bei FIFA Heroes trifft der Weltfussball auf persönliche Helden. Dank dynamischer Physik und spektakulären Powermoves können Gamer ihre taktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich im Fünf-gegen-fünf mit ihren Freunden messen. Zudem können sie ihr Traumteam mit beliebten Fussballpersönlichkeiten, bekannten Kunstfiguren und den offiziellen FIFA-Maskottchen der letzten Jahre zusammenstellen.

Erstmals überhaupt können Gamer auch ihre Lieblingsmaskottchen von FIFA-Turnieren in ihr Team einbauen, darunter die offiziellen Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die für je eines der drei Gastgeberländer stehen: Maple™ für Kanada, Zayu™ für Mexiko und Clutch™ für die USA. Jedes Maskottchen hat in FIFA Heroes seine eigenen Superkräfte und Spezialmoves. Bleiben Sie am Ball, um zu erfahren, welche Skills diese Kultfiguren auf dem Platz zeigen werden.

„Die Menschen mit dem Fussball zu vereinen, steht bei der FIFA schon immer an erste Stelle. Mit FIFA Heroes können Fans ein Team aus dem Multiversum zusammenstellen, das aus ihren fiktiven Helden, ihren Lieblingsspielern und unseren Maskottchen besteht. Wir begeistern eine neue Gamergeneration für den Fussball und wecken gleichzeitig Nostalgiegefühle und Spass für Familien und ältere Gamer, die mit FIFA aufgewachsen sind. FIFA Heroes fügt sich nahtlos in unser digitales Fussballportfolio unter dem Dach von FIFAe ein und ist eine weitere tragende Säule in unserem schnell wachsenden Gaming-Ökosystem“, sagt Christian Volk, Direktor der FIFA-Subdivision Gaming und E-Sport.

FIFA Heroes wartet im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die im Juni und Juli des nächsten Jahres stattfindet, mit einem brandneuen Spielmodus auf. Im Spiel mit Freunden kommen sie in den Genuss eines neuen chaotischen Fussballerlebnisses, bei dem Fussballlegenden auf Berühmtheiten und Maskottchen der letzten Jahrzehnte treffen. FIFA Heroes wird vom offiziellen Smartphone-Partner Motorola voll unterstützt und bietet Gamern auf der ganzen Welt einzigartige Erlebnisse.