Landon Donovan unterstützt die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, um lokale und globale Wirkung zu erzielen

Das globale Turnier mit 32 Mannschaften beginnt am Samstag, 14. Juni, in Miami und vereint Fans in elf US-Städten

Donovan prognostiziert Millionen neuer Fans in Nordamerika, da Weltstars die Zuschauer begeistern und den Vereinsfussball neu definieren

Der USMNT-Star sagt, seine Kinder könnten es kaum erwarten, Erling Haaland live zu sehen, während sich eine neue Generation von Amerikanern darauf vorbereitet, sich mit dem Weltfussball zu verbinden

Der US-amerikanische Starspieler und FIFA-Legende Landon Donovan hat vorausgesagt, dass die bevorstehende erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Mannschaften – die mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im nächsten Jahr verbunden ist – „Millionen neuer Fans“ in Nordamerika die Augen öffnen wird, da der Fussball weiterhin einen Boom an Teilnehmerzahlen und Popularität erlebt.

Einen Monat vor dem Anpfiff der diesjährigen FIFA Klub-Weltmeisterschaft sprach Donovan, der die Stars and Stripes bei drei FIFA Fussball-Weltmeisterschaften (2002, 2006 und 2010) vertreten hat, auf seine persönlichen Erfahrungen zurück, als er zusammen mit 90.468 anderen Zuschauern 1994 in Pasadena eines der größten Spiele der internationalen Fussballgeschichte miterlebte und von den Besten der Welt begeistert war.

„Als ich 12 Jahre alt war, fand die 1994 (FIFA) Weltmeisterschaft in Amerika statt, und ich habe mir das Spiel Argentinien gegen Rumänien angesehen“, erzählt die Ikone von Los Angeles Galaxy. “Bis dahin hatte ich noch nie Fussball im Fernsehen gesehen. Ich habe meine ganze Kindheit lang gespielt, aber ich habe nie verstanden, dass es da noch mehr gibt.

Dieses WM-Spiel hat mir die Augen für diesen Sport geöffnet, wie es noch nie zuvor geschehen war. Ich glaube, dass in diesem und nächstem Sommer, wenn die Klub-Weltmeisterschaft und nächstes Jahr die Weltmeisterschaft stattfinden, vielen Menschen zum ersten Mal die Augen für diesen Sport geöffnet werden und wir Millionen neuer Fans gewinnen werden.“

31 Jahre nachdem er von den Fähigkeiten von Stars wie dem Rumänen Gheorghe Hagi und dem Argentinier Gabriel Batistuta begeistert war, ist Donovan selbst Vater fussballbegeisterter Kinder. In den letzten Monaten hat der ehemalige Star der Major League Soccer die Vorfreude mit seiner Familie geteilt, während sich die Weltstars darauf vorbereiten, erneut das legendäre Rose Bowl Stadium und elf weitere Turnierstätten zu beehren.

„Meine Jungs sind total begeistert von der FIFA Klub-Weltmeisterschaft“, erzählt er. "Ich habe ihnen erklärt, wie das funktioniert und dass es im Grunde eine Weltmeisterschaft für Klubmannschaften ist. Für die Kinder in unserem Land ist es etwas ganz Besonderes, all diese Stars aus aller Welt zu sehen, die in ihren Augen fast so groß sind, wie die Nationalmannschaft. Aber jetzt wird ihnen klar: ‘Oh, jetzt kommt ihre Mannschaft. Erling Haalands Mannschaft [Manchester City] kommt, und sie können ihn persönlich sehen, aber auch die Mannschaft. Ich denke, das ist eine riesige Chance für uns als Amerikaner, diesen Sport weiter voranzubringen.“

Donovan freut sich darauf, im Juni und Juli mit seinen Jungs mehrere Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft zu sehen. Während globale Superstars wie der bereits erwähnte Haaland ganz oben auf ihrer Liste stehen, erinnert sich Donovan mit einem Lächeln – und einer Prise Humor – daran, wie einmal ein kleiner Junge als sein Nachfolger beim FC Bayern München auserkoren wurde, als er den Verein verließ.

„Wie sich herausstellte, war das Thomas Müller, also denke ich, dass sie die richtige Wahl getroffen haben! Er ist eine absolute Legende für diesen Verein und für Deutschland. Es ist etwas ganz Besonderes für ihn – unabhängig davon, was er als Nächstes macht –, dass er hier in Amerika die Chance bekommt, dass so viele Bayern-München-Fans hier in Amerika ihn sehen wollen und ihn spielen sehen werden, vielleicht sogar als Champion.“

Donovan ist aber ebenso gespannt darauf, welche weniger bekannten Teams und Spieler im Laufe des Turniers auftauchen und sich ins Rampenlicht des globalen Sports katapultieren werden.

„Ich denke, es besteht eine gute Chance, dass ein Spieler, den wir nicht gut kennen oder den vielleicht der Rest der Welt nicht gut kennt – vielleicht ein Spieler von Inter Miami oder Seattle Sounders – auftaucht und eine Leistung zeigt, die niemand erwartet hat. Ebenso könnten Spieler aus anderen Ländern, die niemand kennt, auftauchen und sich einen Namen machen, und das ist das Schöne an diesem Turnier, genau wie bei einer Weltmeisterschaft. Bei jeder Weltmeisterschaft gibt es ein paar Spieler, die aus dem Nichts auftauchen und von denen niemand etwas wusste, und genau das wird auch in diesem Sommer passieren.“

Der größte und inklusivste globale Klubwettbewerb aller Zeiten

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 wird 32 Elite-Teams aus allen sechs Konföderationen zusammenbringen. Der Anpfiff erfolgt am Samstag, dem 14. Juni – in genau einem Monat – im Hard Rock Stadium in Miami. Insgesamt werden 63 Spiele in elf Städten ausgetragen – Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington, D.C. – und gipfeln in einem spektakulären Finale im MetLife Stadium am Sonntag, dem 13. Juli, bei dem der FIFA Klub-Weltmeister gekürt wird.

Diese Woche sind auf FIFA.com/tickets , der offiziellen und bevorzugten Plattform für den Kauf von Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, neue Kontingente günstigerer Tickets in den Verkauf gegangen. Fans sollten jetzt zugreifen, um sich ihre Plätze für den inklusivsten Klubwettbewerb der Geschichte zu sichern.